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Мати збитого "копом" хлопчика в Конотопі наймала кілера для чоловіка: подробиці (відео)

STYLERПодії    09.06.2019 - 16:02
Мати збитого "копом" хлопчика в Конотопі наймала кілера для чоловіка: подробиці (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Матір двох дітей два роки тому затримали за підготовку вбивства чоловіка в Конотопі

Мати хлопчика, якого на "зебрі" збила поліцейська машина у центрі Конотопа, 2 роки тому хотіла вбити власного чоловіка і замовила знайомому цей злочин. Вартість життя чоловіка було "оцінено" у 5 тисяч гривень. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці підтвердили, що мати 10-річного Артема просила приятеля, який орендував у них кімнату, вбити чоловіка за грошову винагороду.

За словами заступника начальника поліції Сумської області Володимира Бабича, "кілер" пожалів чоловіка і повідомив "копам" про задум.

 

Фото: скріншот

Далі правоохоронці вирішили затримати жінку "на гарячому". Вони розповіли чоловіку про підготовці його вбивства і він погодився підіграти. Для цих цілей новоспеченого актора облили кров'ю і зняли кілька кадрів, а "найманий вбивця" показав фото замовниці, яка заплатила гроші. Жінку затримали під час передачі коштів.

За скоєне матері двох дітей загрожував термін 15 років ув'язнення, проте вона залишилася на волі - розслідування справи перебуває на судовому рівні.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, 7 червня у Конотопі хлопчик перебігав дорогу по пішохідному переходу і потрапив під колеса міліцейської машини. Дитину одразу ж понесли до лікарнї, розташованої поруч, не чекаючи на прибуття швидкої.

Зараз 10-річний Артем знаходиться в реанімаційному відділенні центральної районної лікарні, його стан вкрай важкий - пошкоджена голова, грудна клітка і черевна порожнина. Хлопчику видалили селезінку.

У мережі показали відео моменту ДТП. Як видно на кадрах, від сильного удару хлопчика відкинуло на кілька метрів.

За кермом автомобіля був сержант поліції, його затримали і повідомили про підозру. Крім того, було прийнято рішення про відсторонення начальника місцевої поліції.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі".

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