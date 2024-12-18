"МастерШеф-15": що відомо про новий сезон шоу

"Наш ювілейний сезон і одночасно наш другий день народження. У новому павільйоні. Але це той самий "МастерШеф", який ви так любите і чекаєте", - сказано в публікації.

Творці шоу подякували за підтримку партнерам і всім фанатам кулінарного шоу.

Стартували зйомки проекту "МастерШеф-15" (фото: instagram.com/masterchefstb)

"Дякуємо нашим партнерам та українським брендам за потужну підтримку. Вдячні незламній команді, яка впоралася з найбільшим викликом в історії формату в найкоротші терміни. Ми вдячні нашим суддям і нашим талантам, які з натхненням створюють найкращі українські гастрономічні історії під час повномасштабної війни", - зазначили на сторінці МастерШеф.

Особливу подяку творці висловили воїнам ЗСУ, завдяки яким є можливість створювати українські проєкти під українським небом.

Також у публікації сказано, що це буде сезон аматорів.

Шоу "МастерШеф-15" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Хто стане суддями "МастерШеф-15"

Суддями "МастерШеф-15" стануть Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Ектор Хіменес-Браво - канадський і український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий. З вересня 2011 року Ектор бере участь у низці кулінарних проєктів на українському телебаченні. Беззмінний суддя всіх сезонів "МастерШеф".

Ольга Мартиновська перемогла в 3-му сезоні шоу "МастерШеф". Це подарувало їй можливість навчатися в кулінарній школі Le Cordon Bleu. З 2020 року є суддею проєкту.

Володимир Ярославський є українським шеф-кухарем, керівником і співвласником ресторанів "Lucky", "Shef's table", співзасновником міжнародної франшизи ресторанів "Nai", бренд-шефом магазину "Good Wine", співавтором кулінарної книжки "100 рецептів на кожен день", а також суддею проєкту (з 2019 року).

Судді "МастерШеф-15" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Що відомо про пошкодження павільйону "МастерШеф"

13 листопада 2024 року внаслідок чергового російського обстрілу зазнав пошкоджень павільйон програми МастерШеф, який розташований у Броварах (Київська область). На момент атаки в павільйоні, на щастя, не було людей.

Однак він досить сильно постраждав, і зйомки 15-го сезону, який мали розпочатися наприкінці листопада, були під загрозою.

На подію дуже емоційно відреагував беззмінний суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво.

"Це дім для багатьох людей", - зі сльозами на очах сказав іменитий шеф-кухар.

Руйнування знімального павільйону "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)