"МастерШеф-15": что известно о новом сезоне шоу

"Наш юбилейный сезон и одновременно наш второй день рождения. В новом павильоне. Но это тот самый "МастерШеф", который вы так любите и ждете", - сказано в публикации.

Создатели шоу поблагодарили за поддержку партнеров и всех фанатов кулинарного шоу.

Стартовали съемки проекта "МастерШеф-15" (фото: instagram.com/masterchefstb)

"Благодарим наших партнеров и украинские бренды за мощную поддержку. Благодарны несгибаемой команде, справившейся с величайшим вызовом в истории формата в кратчайшие сроки. Мы благодарны нашим судьям и нашим талантам, которые с вдохновением создают лучшие украинские гастрономические истории во время полномасштабной войны", - отметили на странице МастерШеф.

Особую благодарность создатели выразили воинам ВСУ, благодаря которым есть возможность создавать украинские проекты под украинским небом.

Также в публикации сказано, что это будет сезон аматоров.

Шоу "МастерШеф-15" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Кто станет судьями "МастерШеф-15"

Судьями "МастерШеф-15" станут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Эктор Хименес-Браво - канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий. С сентября 2011 года Эктор участвует в целом ряде кулинарных проектов на украинском телевидении. Бессменный судья всех сезонов "МастерШеф".

Ольга Мартыновская победила в 3-м сезоне шоу "МастерШеф". Это подарило ей возможность учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu. С 2020 года является судьей проекта.

Владимир Ярославский является украинским шеф-поваром, руководителем и совладельцем ресторанов "Lucky", "Shef's table", соучредителем международной франшизы ресторанов "Nai", бренд-шефом магазина "Good Wine", соавтором кулинарной книги "100 рецептов на каждый день", а также судьей проекта (с 2019 года).

Судьи "МастерШеф-15" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Что известно о повреждении павильона "МастерШеф"

13 ноября 2024 года в результате очередного российского обстрела получил повреждения павильон программы "МастерШеф", который находится в Броварах (Киевская область). На момент атаки в павильоне, к счастью, не было людей.

Однако он достаточно сильно пострадал, и съемки 15-го сезона, который должны были начаться в конце ноября, были под угрозой.

На происшествие очень эмоционально отреагировал бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво.

"Это дом для многих людей", - со слезами на глазах сказал именитый шеф-повар.

Разрушения съемочного павильона "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)