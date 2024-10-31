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"Мільйон за рік заробляв дуже давно": Володимир Ярославський висловився про свої заробітки

Четвер 31 жовтня 2024 11:00
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"Мільйон за рік заробляв дуже давно": Володимир Ярославський висловився про свої заробітки Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)
Автор: Любов Блажко

Володимир Ярославський у своєму інтерв'ю прокоментував тему мобілізації, а також відповів на питання, що стосувалося фінансів. Він сказав, як змінилися заробітки після початку повномасштабної війни.

Про це зірка висловився під час розмови з інтерв'юеркою Аліною Доротюк, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що відомо.

Ярославський розповів про свої доходи

Так, він зауважив, що є гривневим мільйонером і заробляв мільйон за рік ще дуже давно. Проте після початку великої війни ситуація погіршилася.

"Заробляв і дуже давно. Але наразі, після початку широкомасштабного вторгнення, взагалі ледь-ледь відновлення йшло. Певний час я взагалі не мав зарплати, у нас не отримували на роботі зарплату. Так само відновлення поступово йде важко, багато грошей йде на донати", - поділився деталями він.

&quot;Мільйон за рік заробляв дуже давно&quot;: Володимир Ярославський висловився про свої заробітки&quot;Мільйон за рік заробляв дуже давно&quot;: Володимир Ярославський висловився про свої заробітки&quot;Мільйон за рік заробляв дуже давно&quot;: Володимир Ярославський висловився про свої заробіткискриншоти з інтерв'ю

Ярославський розповів детальніше про суми донатів.

"Звісно, є потреби постійні і витрати на них. А є - треба, якщо є гроші - доначу. Потрібно щось хлопцям на фронт, хтось знайомий пише, роблю збір. Я не ідеально рахую свої прибутки. Необхідно - і робимо. Можу і 50, і 70, і 90 тисяч грн на місяць кинути, можу і більше, якщо додавати підприємства. З них ми і на "Охматдит" 100 тисяч закидували. Це тільки великі донати, які я знаю. Менші донати я взагалі не рахую", - пояснив відомий шеф-кухар.

Зірка кулінарії також сказав, який дохід має з реклами у блозі, і як взагалі ставиться до цього питання.

"Я не називаю конкретних цифр. Я можу просто так взяти когось, можу зробити величезну знижку, якщо бренд мені подобається, і я вважаю, що це потрібно або для мене це є соціально важливим. Конкретно я не називаю, тому що в мене індивідуальний підхід", - поділився Володимир.

&quot;Мільйон за рік заробляв дуже давно&quot;: Володимир Ярославський висловився про свої заробіткиВолодимир Ярославський розповів про свої заробітки (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Нагадаємо, Володимир Ярославський є українським шеф-кухарем, керівником і співвласником ресторанів "Lucky", "Shef's table", співзасновником міжнародної франшизи ресторанів "Nai", бренд-шефом магазину "Good Wine", співавтором кулінарної книги "100 рецептів на кожен день", а також суддею проєкту "МастерШеф Україна".

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