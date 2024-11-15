"Серце на шматки": Ектор зі сльозами на очах показав розбитий окупантами павільйон "МастерШеф"
Вчора стало відомо, що внаслідок російського обстрілу 13 листопада отримав значні пошкодження павільйон кулінарної програми "МастерШеф". Відомий шеф-кухар та один із зіркових суддів програми Ектор Хіменес-Браво показав відео, як приміщення виглядає після атаки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його Instagram.
"Чесно. Злий, сумний, пустий", - емоційно відреагував Ектор.
Також він показав декілька кадрів, як через зруйнований вхід заходили учасники програми.
"Цей вхід бачив мене вперше 15 років тому", - згадав шеф-кухар.
Водночас він зазначив, що найголовніше, що на той момент нікого не було у будівлі.
"Я радий, що нікого не було тут. За тиждень ми планували тут знімати кастинг", - поділився Ектор.
"Це дім для багатьох людей", - зі сльозами на очах сказав іменитий шеф-кухар.
Зазначимо, що знімальний майданчик знаходиться біля Броварів (Київська область). За тиждень тут планували знімати 15-й сезон "МастерШефа".
Що відомо про програму "МастерШеф"
"МастерШеф" -реаліті-шоу, яке з'явилося на телеекранах у серпні 2011 року на українському телеканалі СТБ.
Шоу засноване на британській серії ВВС MasterChef. Конкурси проходять у будівлі, стилізованій під склад, що включає кухню з тумбами, плитами і всім необхідним обладнанням, за якими змагаються учасники. А також балкон, комору з продуктами, холодильну частину та ресторан, що використовується для різноманітних конкурсів.
У рамках програми змагаються 20 учасників, демонструючи свої кулінарні здібності.
Переможець отримує грошовий приз та право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.
Судді проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/masterchefstb)
Раніше стало відомо, що Ектор Хіменес-Браво зважився на поповнення у сім'ї.
Також внаслідок атаки "шахедів" на Київ постраждало житло відомого телеведучого Костянтина Октябрського.