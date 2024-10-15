Зірка "МастерШеф" відверто розповіла, чому не хоче більше народжувати дітей

Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка сама виховує 8-річну доньку Віру, зізналася, що поки що більше не планує народжувати дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості у рамках проекту "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Так, Мартиновська зараз щаслива у нових стосунках. Проте ставати знову мамою вона не збирається.

"Я думала, що я встигну до 35 років, і зараз мені вже виповнилося 35, а я не встигла, як планувала, як хотіла, Боженька, мабуть, бачить це інакше, а вже далі, чесно, не хочу", - наголосила кулінар.

На її рішення також вплинув той факт, що Віру вона виховує сама. Зазначимо, що у 2015 році Ольга вийшла заміж за колегу на ім'я Іван, з яким працювала в одному закладі. Проте невдовзі після народження доньки пара розпалася, і Мартиновська сама виховує її.

Мартиновська з донькою (фото: instagram.com/olga_martynovska)

"Ті, хто мають такий досвід (матері-одиначки - ред.), зрозуміють. Він непростий", - зазначила суддя "МастерШеф".

Також вона наголосила, що їй не в кайф материнські будні, коли потрібно всю себе присвячувати дитині, пранню та приготуванню їжі.

"Хочеться вже якогось часу для себе, без цих памперсів. Я не та мама, яка кайфуватиме від того, що цілий день займається пранням білизни, варить каші... Ні, я такого кайфу не отримувала. Мені більше подобається, коли дитина доросла, коли вона вже у розмові, у діалозі, у думках", - підсумувала вона.

Що відомо про Мартиновську

Ольга родом із Миколаєва. До 14 років її мама не підпускала доньку до кухні, шкодувала і говорила, що у шлюбі вона встигне "награтися" каструлями. Але потім мама Олі важко захворіла, а дівчинці довелося взяти на себе роль головної господині будинку.

Під час навчання в університеті кілька разів стажувалась у Франції, потім вивчила мову та підробляла там у сфері обслуговування.

Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Дівчина перемогла у 3-му сезоні популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Це подарувало їй можливість навчатися у кулінарній школі Le Cordon Bleu.

У 2017 році Ольга стала одним із співвласників паризького ресторану Les Foodies і увійшла до списку "MOF 2017 - найкращі кухарі Франції" як найкращий шеф-кухар серед жінок-іноземців.

З 2020 року суддя проекту "МастерШеф".

Виховує 8-річну донечку Віру.

Нещодавно у Мартиновської почалися нові романтичні відносини. Про її коханого відомо небагато: він старший за неї на 17 років, його звуть Руслан і він також причетний до кулінарної сфери. Він був одружений та має дітей.

Суддя "МастерШеф" із донькою (фото: instagram.com/olga_martynovska)