Масштабное ДТП в центре Киева: пьяный водитель с "чудо-номерами" устроил гонки с полицией (видео)

В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией в центре города и спровоцировал масштабное ДТП. Водителя черной легковушки Mazda в итоге удалось задержать. Также в салоне автомобиля находился еще один молодой человек, который пострадал в результате аварии - его забрала карета "скорой помощи". Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции столицы 30 ноября.

Правоохранители рассказали, что около часа дня экипаж во время патрулирования на бульваре Шевченко заметил "Мазду" без номерных знаков. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.

В задержании гонщика приняли участие все свободные экипажи нескольких районов.

ДТП и гонки в центре Киева - номера авто нарушителя то пропадали, то появлялись (Фото: патрульная полиция Киева)

"Во время побега водитель неоднократно грубо нарушал ПДД и подвергал опасности других участников дорожного движения, кроме этого столкнулся с несколькими автомобилями, в том числе и с одним служебным", - рассказали правоохранители.

Отметим, что по словам очевидцев погони и ДТП, всего пострадали 12 машин, говорится в сообщении "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Во время погони "Мазда" беглеца столкнулась с авто патрульных Skoda Rapid, затем произошло столкновение с Chevrolet Aveo и Toyota RAV 4, уточняет "Информатор".

После того, как патрульным удалось заблокировать автомобиль на Бессарабской площади, из Mazda выбежал один из нарушителей и пытался убежать, но был задержан.

В центре Киева иномарка устроила гонки с ДТП (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По предварительной информации у водителя-гонщика и его пассажира обнаружили явные признаки опьянения.

Из-за гонок с преследованием и ДТП в центре Киева образовались пробки и огромная тянучка.

В центре Киева пьяный водитель иномарки устроил гонки с полицией и столкнулся с несколькими авто (Фото: kiev.informator.ua)

В полиции заявили, что "Мазда" была без номеров, однако по словам очевидцев инцидента, авто было на европейской регистрации. Сообщают, что спустя 10 минут на машине пропали номера, а еще через 30 минут они опять появились.

Видео: В центре Киева иномарка устроила гонки с ДТП