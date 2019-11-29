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ДТП с Кулебой и детьми: появилась новая информация о пострадавших (видео)

STYLERПроисшествия    29.11.2019 - 18:59
ДТП с Кулебой и детьми: появилась новая информация о пострадавших (видео)
Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (коллаж: РБК-Украина)

Николай Кулеба и его дети продолжают лечение и восстановление после аварии под Киевом

Николай Кулеба, уполномоченный президента по правам ребенка, 24 ноября попал в страшное дорожно-транспортное происшествие вместе со своими сыновьями. Toyota Camry, за рулем которой был омбудсмен столкнулась с микроавтобусом Volkswagen.

Недавно пострадавший из второго автомобиля, 21-летний Вадим, пришел в палату к Николаю Кулебе в больнице "Феофания", чтобы узнать о самочувствии омбудсмена и его детей.

Парень рассказал, что навестил Николая Кулебу по собственной инициативе, пишет ТСН.

"Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - говорит Вадим.

Молодой человек рассказал, что получил незначительные повреждения и уже через несколько дней смог выписаться из Киево-Святошинской больницы в Боярке, где проходил лечение.

Кроме того, Вадим рассказал, что Кулеба перед ним извинился и оказал материальную помощь. Омбудсмен оплатил лечение второго водителя, который получил сотрясение мозга и ушибы.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, ДТП произошло в Чабанах Киевской области около 14:00 в воскресенье, 24 ноября. О состоянии детей Николая Кулебы известно, что старший сын Тимофей был введен в искусственную кому, а 10-летний Елисей показывает хорошую динамику выздоровления.

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