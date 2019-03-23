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В Киеве владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 10:31
В Киеве владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП
фото: место стрельбы в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

В результате стрельбы в центре Киева никто не пострадал

В центре Киева после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что вчера вечером при выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись "Мазератти", "Тойота" и "КИА". После этого между водителями начался конфликт, в ходе которого водитель "Мазератти" выхватил оружие и начал стрелять по другой машине, после чего скрылся с места происшествия.

Водитель обстрелянного авто не пострадал. Полиция на месте инцидента изъяла стреляные гильзы, которые направят на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

 

Фото: место стрельбы в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее сообщалось, что в Ковеле произошла стрельба на остановке общественного транспорта. По данным полиции, стрельбу из пневматического оружия устроили семеро мужчин.

До этого во Львовской области застрелили пограничника из оружия его сослуживца. По подозрению в убийстве арестован солдат срочной службы.

 

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