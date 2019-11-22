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Масштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые детали

STYLERПроисшествия    22.11.2019 - 22:09
Масштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые детали
В Киеве пьяная девушка за рулем Porsche устроила масштабное ДТП (Фото: коллаж РБК-Украина)

Друзья виновницы аварии сняли номерные знаки с Porsche

Женщина-водитель элитного кроссовера Porsche Macan R4, который 22 ноября в Киеве попал в масштабное ДТП на Старонаводницкой и загорелся, находилась за рулем в пьяном виде. 19-летняя Владислава Евтягина устроила серьезную аварию, которая только чудом обошлась без жертв. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Сама девушка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Кроме нее, в салоне находились еще трое молодых людей. Сообщается, что также подшофе. Евтягина надула в Драгер на 1,43 промилле.

Молодая водитель люксового Porsche не справилась с управлением, когда спускалась вниз. В результате иномарка выехала на тротуар и сбила 34 метров дорожного и направляющего пешеходного ограждений, перевернулась и загорелась. Также машина задела припаркованную легковушку ВАЗ.

Девушка-водитель элитного Porsche, которая устроила серьезное ДТП в Киеве, была пьяная (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Горящий автомобиль потушили работники базы КП "ДЭУ Печерского района". Они же и вытащили всю компанию из перевернутого кроссовера.

"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с гнз AH3333, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца Лады, в которую они также влетели", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве произошло серьезное ДТП с участием элитного Porsche - девушка-водитель была пьяная

Пользователи сети возмущаются таким поведением за рулем и сравнивают 19-летнюю девушку-водителя Porsche Macan R4 с Аленой Зайцевой, виновницей жуткого ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими.

  • Еще одна зайка.
  • Плохо. Дату своего рождения указывать.на номерных знаках плохая примета.
  • Благо никто не пострадал. Родители без мозгов. Зачем этому ребенку такая машина. Ей ремень нужен!
  • Хорошая машина, раз после такого мякиша даже рот открывается в драгер дуть и сотку предложить. Папка будет знать какую покупать в следующий раз, краш тест пройден;
  • Утром ехал на работу видел это.... действительно жуткая картинка. Не дай бог, это был бы день, утро, вечер, куча людей. Жертвы... как можно, в таком возрасте (2000 год выпуска), где родители. Как такой курице доверять авто... наше общество наверное ебан***сь.
  • Как достали эти бухие "королевы жизни" за рулем;
  • Очередная Зайцева, слава богу без жертв на улице!

Масштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые деталиМасштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые деталиМасштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые деталиМасштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые детали

Скрин комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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