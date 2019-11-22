Масштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые детали

В Киеве пьяная девушка за рулем Porsche устроила масштабное ДТП (Фото: коллаж РБК-Украина)

Друзья виновницы аварии сняли номерные знаки с Porsche

Женщина-водитель элитного кроссовера Porsche Macan R4, который 22 ноября в Киеве попал в масштабное ДТП на Старонаводницкой и загорелся, находилась за рулем в пьяном виде. 19-летняя Владислава Евтягина устроила серьезную аварию, которая только чудом обошлась без жертв. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Сама девушка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Кроме нее, в салоне находились еще трое молодых людей. Сообщается, что также подшофе. Евтягина надула в Драгер на 1,43 промилле.

Молодая водитель люксового Porsche не справилась с управлением, когда спускалась вниз. В результате иномарка выехала на тротуар и сбила 34 метров дорожного и направляющего пешеходного ограждений, перевернулась и загорелась. Также машина задела припаркованную легковушку ВАЗ.

Девушка-водитель элитного Porsche, которая устроила серьезное ДТП в Киеве, была пьяная (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Горящий автомобиль потушили работники базы КП "ДЭУ Печерского района". Они же и вытащили всю компанию из перевернутого кроссовера.

"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с гнз AH3333, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца Лады, в которую они также влетели", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве произошло серьезное ДТП с участием элитного Porsche - девушка-водитель была пьяная

Пользователи сети возмущаются таким поведением за рулем и сравнивают 19-летнюю девушку-водителя Porsche Macan R4 с Аленой Зайцевой, виновницей жуткого ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими.

Еще одна зайка.

Плохо. Дату своего рождения указывать.на номерных знаках плохая примета.

Благо никто не пострадал. Родители без мозгов. Зачем этому ребенку такая машина. Ей ремень нужен!

Хорошая машина, раз после такого мякиша даже рот открывается в драгер дуть и сотку предложить. Папка будет знать какую покупать в следующий раз, краш тест пройден;

Утром ехал на работу видел это.... действительно жуткая картинка. Не дай бог, это был бы день, утро, вечер, куча людей. Жертвы... как можно, в таком возрасте (2000 год выпуска), где родители. Как такой курице доверять авто... наше общество наверное ебан***сь.

Как достали эти бухие "королевы жизни" за рулем;

Очередная Зайцева, слава богу без жертв на улице!

Скрин комментариев (facebook.com/KyivOperativ)