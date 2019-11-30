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В Украине с начала года зарегистрировали 130 тысяч ДТП

Новости » Общество     30.11.2019 - 05:42
В Украине с начала года зарегистрировали 130 тысяч ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В авария погибли более 2700 человек

В Украине с начала года за 8 месяцев, в течение января - октября, произошло около 130 тысяч аварий на дорогах. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции, передает "Укринформ".

Как отметил первый заместитель начальника Департамента Алексей Белошицкий, в этих автопроисшествиях погибли более 2700 человек.

"Почти 130 тысяч ДТП за 10 месяцев этого года, это свыше 26 тысяч 700 травмированных людей... Две тысячи 716 человек погибли на наших дорогах этого года", - сказал Белошицкий.

Также он добавил, что в прошлом году полиция зарегистрировала 63 тысячи водителей, которые управляли без водительского удостоверения.

Напомним, 29 ноября в Печерском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На улице Лаврской автомобиль Hyundai tucson въехал в боковую пассажирскую часть легкового автомобиля Volkswagen polo. Один из участников был госпитализирован.

Добавим, в четверг, 28 ноября, в Волынской области произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора. В результате ДТП погибли 2 человека, и еще один человек был травмирован. Вблизи села Гаевка автомобиль "ВАЗ" столкнулся с попутным трактором New Holland и автомобилем Opel Combo.

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