Масштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые детали

Друзья виновницы аварии сняли номерные знаки с Porsche
Женщина-водитель элитного кроссовера Porsche Macan R4, который 22 ноября в Киеве попал в масштабное ДТП на Старонаводницкой и загорелся, находилась за рулем в пьяном виде. 19-летняя Владислава Евтягина устроила серьезную аварию, которая только чудом обошлась без жертв. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Сама девушка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Кроме нее, в салоне находились еще трое молодых людей. Сообщается, что также подшофе. Евтягина надула в Драгер на 1,43 промилле.
Молодая водитель люксового Porsche не справилась с управлением, когда спускалась вниз. В результате иномарка выехала на тротуар и сбила 34 метров дорожного и направляющего пешеходного ограждений, перевернулась и загорелась. Также машина задела припаркованную легковушку ВАЗ.
Девушка-водитель элитного Porsche, которая устроила серьезное ДТП в Киеве, была пьяная (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Горящий автомобиль потушили работники базы КП "ДЭУ Печерского района". Они же и вытащили всю компанию из перевернутого кроссовера.
"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с гнз AH3333, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца Лады, в которую они также влетели", - говорится в сообщении.
Видео: В Киеве произошло серьезное ДТП с участием элитного Porsche - девушка-водитель была пьяная
Пользователи сети возмущаются таким поведением за рулем и сравнивают 19-летнюю девушку-водителя Porsche Macan R4 с Аленой Зайцевой, виновницей жуткого ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими.
Скрин комментариев (facebook.com/KyivOperativ)