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В Киеве произошло страшное ДТП с маршруткой: погибли люди

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 08:59
В Киеве произошло страшное ДТП с маршруткой: погибли люди
ДТП с маршруткой в Киеве (Коллаж РБК-Украина, фото: Информатор)

В Киеве на Борщаговке маршрутка попала в смертельное ДТП

В Киеве произошло ужасное ДТП с маршруткой, в результате которого погибли двое людей, восемь человек получили травмы. Авария произошла на улице Зодчих. Столкнулся автомобиль Toyota RAV4 и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщает издание Информатор.

ДТП случилось в ночь на 20 ноября. По предварительной информации, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. Вдруг одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение, вследствии которого внедорожник вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В Киеве произошло страшное ДТП с маршруткой: погибли людиВ Киеве произошло страшное ДТП с маршруткой: погибли людиДТП в Киеве на зодчих (informator.ua)

От столкновения водитель Toyota погиб на месте, жизнь одного из пассажиров пытались спасти медики, но безуспешно. После длительных попыток реанимации они констатировали его смерть. Людям, которые погибли в аварии, было по 20-25 лет.

Остальные пострадавшие доставлены в больницу.

ДТП на Борщаговке (видео: Информатор)

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