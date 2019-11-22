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В Киеве элитный Porsche устроил масштабное ДТП: снес ограждения, перевернулся и загорелся (видео)

STYLERПроисшествия    22.11.2019 - 16:11
В Киеве элитный Porsche устроил масштабное ДТП: снес ограждения, перевернулся и загорелся (видео)
В Киеве элитный Porsche устроил масштабное ДТП (Фото: коллаж РБК-Украина)

Женщину-водителя люксовой иномарки увезли в больницу

В Киеве элитный кроссовер Porsche Macan попал в серьезное ДТП и загорелся. Инцидент произошел в Печерском районе на ул. Старонаводницкая утром в пятницу, 22 ноября. Как передали в пресс-службе "Киевавтодора" на странице в Facebook, в масштабной аварии только чудом никто сильно не пострадал.

Также в сети появилось фото и видео с места происшествия.

Женщина-водитель люксового автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. Также иномарка задела ВАЗ, который был припаркован.

В Киеве элитный Porsche устроил масштабное ДТП (Фото: kiev.informator.ua)

От сильного удара часть дорожного ограждения отлетела и территорию производственной базы КП "ДЭУ Печерского района", где в это время находились рабочие. К счастью, элемент конструкции никого из них не травмировал.

В результате ДТП кроссовер перевернулся и загорелся. Пылающий автомобиль потушили сотрудники КП ДЭУ.

Видео: В Киеве произошло серьезное ДТП с участием элитного Porsche

Женщина-водитель получила только легкие травмы и ее забрали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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