Масштабну ДТП з Porsche влаштувала п'яна 19-річна киянка: спливли нові деталі

Друзі винуватиці аварії зняли номерні знаки з Porsche
Водійка елітного кросовера Porsche Macan R4, який 22 листопада в Києві потрапив у серйозну ДТП на Старонаводницькій та загорівся, перебувала за кермом у п'яному вигляді. 19-річна Владислава Євтягіна влаштувала серйозну аварію, яка лише дивом обійшлася без жертв. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Сама дівчина потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку.
Крім неї, в салоні перебували ще троє молодих людей. Повідомляється, що також напідпитку. Євтягіна надула в Драгер на 1,43 проміле.
Молода водійка люксового Porsche не впоралася з керуванням, коли спускалася вниз. В результаті іномарка виїхала на тротуар і збила 34 метрів дорожнього і направляючого пішохідного огородження, перекинулася і загорілася. Також машина зачепила припаркований легковик ВАЗ.
Водійка елітного Porsche, яка влаштувала серйозну ДТП в Києві, була п'яна (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Палаючий автомобіль загасили працівники бази КП "ШЕУ Печерського району". Вони ж і витягли всю компанію з перевернутого кросовера.
"Через деякий час на місце приїхали друзі бухої компашки на елітному коритці з днз AH3333, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100$ від власника Лади, в яку вони також влетіли", - йдеться в повідомленні.
Відео: У Києві сталася серйозна ДТП за участю елітного Porsche - водійка була п'яна
Користувачі мережі обурюються такою поведінкою за кермом і порівнюють 19-річну дівчину-водійку Porsche Macan R4 із Оленою Зайцевою, винуватицею моторошної ДТП у Харкові на Сумської з шістьма загиблими.
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