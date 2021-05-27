UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Масштабная авария возле Киева с участием авто Нацгвардии: военные помогли спасти виновника ДТП

Автор: Владимир Костырин

На въезде в Киев недалеко от станции метро "Бориспольская" произошло серьезное ДТП с участием 6 грузовиков, а участниками аварии стало более 50 человек. Пострадавшего водителя фуры, который и стал виновником дорожного происшествия, экстренно госпитализировали.

Об этом 27 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Как выяснилось, фура DAF влетела в грузовики, стоявшие друг за другом на светофоре на Бориспольском шоссе при въезде в столицу.

Среди авто было две машины Национальной гвардии, которые находились за первым большегрузом. Военные поспешили на помощь к зажатому в кабине водителю и пытались его вытащить из ловушки.

В сети также опубликовали видео с места происшествия. Судя по кадрам, удар был очень сильный, так как кабина грузовика DAF оказалась совершенно разбита, она буквально сплющилась.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

На место аварии прибыли спасатели, и только после этого мужчину в бессознательном состоянии удалось достать из салона. Его увезли в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и что стало его причиной. Предположительно, свою роль сыграла также мокрая дорога из-за дождя.

При въезде в Киев произошло масштабное ДТП с грузовиками (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что под Хмельницким столкнулись военный КамАЗ и легковушка, и в результате страшного ДТП с пожаром погибли два человека.

Напомним также, что перед этим в Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными, и в сети показали видео происшествия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевДТПНацгвардияГСЧСгрузовик