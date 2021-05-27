Масштабная авария возле Киева с участием авто Нацгвардии: военные помогли спасти виновника ДТП

Как выяснилось, фура DAF влетела в грузовики, стоявшие друг за другом на светофоре на Бориспольском шоссе при въезде в столицу.

Среди авто было две машины Национальной гвардии, которые находились за первым большегрузом. Военные поспешили на помощь к зажатому в кабине водителю и пытались его вытащить из ловушки.

В сети также опубликовали видео с места происшествия. Судя по кадрам, удар был очень сильный, так как кабина грузовика DAF оказалась совершенно разбита, она буквально сплющилась.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

На место аварии прибыли спасатели, и только после этого мужчину в бессознательном состоянии удалось достать из салона. Его увезли в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и что стало его причиной. Предположительно, свою роль сыграла также мокрая дорога из-за дождя.

При въезде в Киев произошло масштабное ДТП с грузовиками (фото: facebook.com/KyivOperativ)