В Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными: появилось видео

В Киеве загорелся грузовик с военными ВСУ прямо во время движения. Инцидент произошел 19 февраля утром около станции метро "Берестейская".

Как видно на кадрах, из горящего грузовика выскочили военные: один поспешил к двигателю и пытался потушить пламя, а остальные ринулись к водителю легковушки, который остановился рядом, и попросили огнетушитель, так как своим одним решить проблему не удавалось.

Мужчина с готовностью помог бойцам, и вскоре пожар был ликвидирован.

В это время другие машины просто объезжали место происшествия.

"К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.

Судя по всему, ролик снял на смартфон один из участников дорожного движения, который остановился и наблюдал за происходящим.

Видео: В Киеве загорелся грузовик военных около метро "Берестейская" 19 февраля

Пользователи сети живо комментируют инцидент и эмоционально обсуждают поведение других водителей, которые проезжали мимо.