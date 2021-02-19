В Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными: появилось видео
В Киеве загорелся грузовик с военными ВСУ прямо во время движения. Инцидент произошел 19 февраля утром около станции метро "Берестейская".
Видео происшествия, снятое очевидцем, опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Как видно на кадрах, из горящего грузовика выскочили военные: один поспешил к двигателю и пытался потушить пламя, а остальные ринулись к водителю легковушки, который остановился рядом, и попросили огнетушитель, так как своим одним решить проблему не удавалось.
Мужчина с готовностью помог бойцам, и вскоре пожар был ликвидирован.
В это время другие машины просто объезжали место происшествия.
"К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.
Судя по всему, ролик снял на смартфон один из участников дорожного движения, который остановился и наблюдал за происходящим.
Видео: В Киеве загорелся грузовик военных около метро "Берестейская" 19 февраля
Пользователи сети живо комментируют инцидент и эмоционально обсуждают поведение других водителей, которые проезжали мимо.
- Бл***, сидят и смотрят в своих корытах. Жесть. Из двадцати стоявших или проезжали, только один вышел и помог.
- Будет теперь о чем поговорить российским каналам...
- Очень яркое проявление неравнодушия общества, где всем все пох...
- Кто проехал мимо, то автоматически "непорядочный". А то, что в военном авто должен быть свой мощный огнетушитель - это мелочи...
- Сначала своим тушили, а потом дотушили одолженным. Очень хороший поступок. Но один вывод сам собой просится: в любом авто должен лежать не миниатюрный огнетушитель для полиции, а нормальный. Чтобы огонь одним огнетушителем потушить (хотя бы такой, который горел в видео).
Напомним, недавно в Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка.
Ранее сообщалось, что в январе возле Яворовского полигона перевернулся военный грузовик, и тогда в результате ДТП пострадали 13 бойцов.