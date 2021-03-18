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Под Хмельницким произошло страшное ДТП с жертвами: столкнулись военный КамАЗ и легковушка (видео)

Новина українською → Хмельницкая область, Четверг 18 марта 2021 22:52
Под Хмельницким произошло страшное ДТП с жертвами: столкнулись военный КамАЗ и легковушка (видео) Под Хмельницким произошло смертельное ДТП (фото: фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Владимир Костырин

Под Хмельницким произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. После столкновения произошло возгорание. В результате аварии погибли два человека.

Об этом 18 март передали в полиции Хмельницкой области на странице в Facebook.

Трагическое ДТП случилось на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" сегодня около 17:00 между селами Поляны и Копачовка.

Сообщается, что военный грузовик "КамАЗ" на трассе столкнулся с авто "Audi". Двое мужчин, которые ехали в легковушке, погибли.

"По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись", - рассказали правоохранители.

Также в полиции добавили, что за рулем "КамАЗ" был 39-летний житель Львова.

В сети появилось видео с места смертельной аварии.

Видео: Смертельная авария под Хмельницким 18 марта с участием военного грузовика и легковушки

Как передает местное издание "XM-инсайд", количество погибших может быть больше - 3 человека.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легковушки, который не справился с управлением и въехал в грузовой автомобиль. В результате ДТП "КамАЗ" загорелся.

На месте происшествия работали полиция, медики, спасатели. Все детали и обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что на днях в Тернополе в ДТП попал автомобиль с COVID-вакциной, и в результате аварии были пострадавшие.

Напомним, в феврале в Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными, и в сети показали видео происшествия.

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