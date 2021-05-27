RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Масштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТП

Автор: Володимир Костирін

На в'їзді до Києва недалеко від станції метро "Бориспільська" сталася серйозна ДТП за участю 6 вантажівок, а учасниками аварії стало понад 50 людей. Постраждалого водія фури, який і став винуватцем дорожньої події, екстрено госпіталізували.

Про це 27 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Як з'ясувалося, фура DAF влетіла у вантажівки, що стояли один за одною на світлофорі на Бориспільському шосе при в'їзді в столицю.

Серед авто було дві машини Національної гвардії, які перебували за першою вантажівкою. Військові поспішили на допомогу до затиснутого в кабіні водія і намагалися його витягнути з пастки.

У мережі також опублікували відео з місця події. Судячи з кадрів, удар був дуже сильний, оскільки кабіна вантажівки DAF виявилася абсолютно розбита, вона буквально сплющилася.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

На місце аварії прибули рятувальники, і тільки після цього чоловіка у безсвідомому стані вдалося дістати з салону. Його відвезли в лікарню.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП і що стало її причиною. Імовірно, свою роль зіграла також мокра дорога через дощ.

При в'їзді до Києва сталася масштабна ДТП з вантажівками (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що під Хмельницьким зіткнулися військовий КамАЗ і легковик, і в результаті страшної ДТП з пожежею загинули дві людини.

Нагадаємо також, що перед цим у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими, і в мережі показали відео події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївДТПНацгвардияДСНСгрузовик