Масштабна аварія біля Києва за участю авто Нацгвардії: військові допомогли врятувати винуватця ДТП

Як з'ясувалося, фура DAF влетіла у вантажівки, що стояли один за одною на світлофорі на Бориспільському шосе при в'їзді в столицю.

Серед авто було дві машини Національної гвардії, які перебували за першою вантажівкою. Військові поспішили на допомогу до затиснутого в кабіні водія і намагалися його витягнути з пастки.

У мережі також опублікували відео з місця події. Судячи з кадрів, удар був дуже сильний, оскільки кабіна вантажівки DAF виявилася абсолютно розбита, вона буквально сплющилася.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

На місце аварії прибули рятувальники, і тільки після цього чоловіка у безсвідомому стані вдалося дістати з салону. Його відвезли в лікарню.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП і що стало її причиною. Імовірно, свою роль зіграла також мокра дорога через дощ.

При в'їзді до Києва сталася масштабна ДТП з вантажівками (фото: facebook.com/KyivOperativ)