Киев идет на локдаун: гигантские очереди на вакцинацию попали на фото и видео

В "Эпицентре" на улице Братиславской выстроилась огромная очередь на вакцинацию. При этом многие люди без масок, и почти никто не придерживается безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Фото большой очереди опубликовал "Апостроф". По данным издания, размер очереди на вакцинацию составляет около 70 метров.

Очередь на вакцинацию в "Эпицентре" (фото: apostrophe.ua)

Очередь на вакцинацию в "Эпицентре" (видео: YouTube)

Также в сети появилось видео, на котором видна огромная очередь на вакцинацию на НСК "Олимпийский".

Похожая ситуация наблюдается и ТРЦ "Гулливер".

Также очереди есть в пунктах вакцинации возле ТРЦ Ocean Plaza

Столпотворения также наблюдаются на Левобережной, где центр вакцинации находится в Международном выставочном центре.

Очередь на вакцинацию в Международном выставочном центре (фото: Telegram-канал "Инсайдер UA")