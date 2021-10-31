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Киев идет на локдаун: гигантские очереди на вакцинацию попали на фото и видео

Автор: Роман Мирончук

С завтрашнего дня Киев будет в "красной" зоне. Из-за ограничений для невакцинированных людей, в столице 31 октября собрались огромные очереди на прививки, которые помогут получить COVID-сертификат.

Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.

В "Эпицентре" на улице Братиславской выстроилась огромная очередь на вакцинацию. При этом многие люди без масок, и почти никто не придерживается безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Фото большой очереди опубликовал "Апостроф". По данным издания, размер очереди на вакцинацию составляет около 70 метров.

Очередь на вакцинацию в "Эпицентре" (фото: apostrophe.ua)

Очередь на вакцинацию в "Эпицентре" (видео: YouTube)

Также в сети появилось видео, на котором видна огромная очередь на вакцинацию на НСК "Олимпийский".

Похожая ситуация наблюдается и ТРЦ "Гулливер".

Также очереди есть в пунктах вакцинации возле ТРЦ Ocean Plaza

Столпотворения также наблюдаются на Левобережной, где центр вакцинации находится в Международном выставочном центре.

Очередь на вакцинацию в Международном выставочном центре (фото: Telegram-канал "Инсайдер UA")

Напомним, в Украине за использование поддельных COVID-сертификатов хотят штрафовать на 50 тысяч гривен.

Мы также писали о том, кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов.

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КиевВакцинация