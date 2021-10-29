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Кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов: перечень

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Пятница 29 октября 2021 15:13
Кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов: перечень Кто может проверять наличие COVID-сертификатов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов может не только полиция, но и многие другие структуры. В частности, среди них работники торговых центров, проводники в поездах и представители Минздрава.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Право на власть на 1+1".

Кто может проверять сертификаты

По его словам в 4 тысяч полицейских есть специальное программное обеспечение для проверки документов на коронавирус. Также есть и широкий перечень различных структур, которые также могут проверить наличие у человека COVID-сертификата

Кроме того, водители общественного транспорта должны будут предупредить пассажиров о требовании о наличии коронавірусного сертификата для того, чтобы совершить поездку. Отмечается, что сертификаты могут проверять и сотрудники торгово-развлекательных центров.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - отметил Клименко.

Кто может проверять COVID-сертификаты у украинцев:

  • Санитарные врачи;
  • Полицейские;
  • Водители общественного транспорта;
  • Проводники в поездах;
  • Работники ТРЦ;
  • Представители Минздрава;
  • Сотрудники Держпродспоживслужби.

Сейчас правоохранители уже установили 870 уголовных производств, которые связаны с фактами махинаций и подделок документов.

Кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов: переченьКуда сообщать о подделке ковид-сертификата (npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что три COVID-больницы Львовской области заполнены на 100%.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, когда в Украине закончится волна COVID.

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