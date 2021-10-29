Кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов: перечень

Проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов может не только полиция, но и многие другие структуры. В частности, среди них работники торговых центров, проводники в поездах и представители Минздрава.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Право на власть на 1+1".

Кто может проверять сертификаты

По его словам в 4 тысяч полицейских есть специальное программное обеспечение для проверки документов на коронавирус. Также есть и широкий перечень различных структур, которые также могут проверить наличие у человека COVID-сертификата

Кроме того, водители общественного транспорта должны будут предупредить пассажиров о требовании о наличии коронавірусного сертификата для того, чтобы совершить поездку. Отмечается, что сертификаты могут проверять и сотрудники торгово-развлекательных центров.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - отметил Клименко.

Кто может проверять COVID-сертификаты у украинцев:

Санитарные врачи;

Полицейские;

Водители общественного транспорта;

Проводники в поездах;

Работники ТРЦ;

Представители Минздрава;

Сотрудники Держпродспоживслужби.

Сейчас правоохранители уже установили 870 уголовных производств, которые связаны с фактами махинаций и подделок документов.

Куда сообщать о подделке ковид-сертификата (npu.gov.ua)