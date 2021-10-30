ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине за использование поддельных COVID-сертификатов будут штрафовать на 50 тысяч

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 07:42
В Украине за использование поддельных COVID-сертификатов будут штрафовать на 50 тысяч Фото: полиция проверяет у пассажиров COVID-сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине наказание за изготовление и использование подделанных сертификатов о вакцинации от COVID-19 хотят ужесточить, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Так, многократная фальсификация COVID-документов изготовителю может стоить лишением свободы на срок до 8 лет.

Строже будут наказывать и тех украинцев, которые имеют такие фейковые справки. Их будут штрафовать на полсотни тысяч гривен и выше.

"Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.

При этом врачей, которые занимают антивакцинаторскую позицию и советуют своим пациентам не прививаться, наказывать не могут.

"К сожалению, ответственности за то, что (медики, - Ред.) не призывают к вакцинации, у нас нет", - отметил он.

Радуцкий добавил, что применять санкции к врачам - противникам вакцинации и карантинных правил - позволило бы принятие законопроекта о врачебном самоуправлении, которое "зарубили".

"Я считаю, что призывы не носить маски, призывы не вакцинироваться, призывы покупать поддельные сертификаты - это преступление", - озвучил он собственную позицию в этом вопросе.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.


Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.


А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.


Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.


А еще предлагаем вам сильную речь Дмитрия Гордона, поразившую людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Радуцкий сертификат вакцинации
LITE
Праздник 29 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 29 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела