В Украине за использование поддельных COVID-сертификатов будут штрафовать на 50 тысяч
В Украине наказание за изготовление и использование подделанных сертификатов о вакцинации от COVID-19 хотят ужесточить, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Так, многократная фальсификация COVID-документов изготовителю может стоить лишением свободы на срок до 8 лет.
Строже будут наказывать и тех украинцев, которые имеют такие фейковые справки. Их будут штрафовать на полсотни тысяч гривен и выше.
"Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.
При этом врачей, которые занимают антивакцинаторскую позицию и советуют своим пациентам не прививаться, наказывать не могут.
"К сожалению, ответственности за то, что (медики, - Ред.) не призывают к вакцинации, у нас нет", - отметил он.
Радуцкий добавил, что применять санкции к врачам - противникам вакцинации и карантинных правил - позволило бы принятие законопроекта о врачебном самоуправлении, которое "зарубили".
"Я считаю, что призывы не носить маски, призывы не вакцинироваться, призывы покупать поддельные сертификаты - это преступление", - озвучил он собственную позицию в этом вопросе.
Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.
Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.
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