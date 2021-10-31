Без масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинацію

В "Епіцентрі" на вулиці Братиславській вишикувалася величезна черга на вакцинацію. При цьому багато людей без масок, і майже ніхто не дотримується безпечної соціальної дистанції в півтора метра.

Фото великої черги опублікував "Апостроф". За даними видання, розмір черги на вакцинацію становить близько 70 метрів.

Черга на вакцинацію в "Епіцентрі" (фото: apostrophe.ua)

Черга на вакцинацію в "епіцентрі" (відео: YouTube)

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно величезну чергу на вакцинацію на НСК "Олімпійський".

Схожа ситуація спостерігається і ТРЦ"Гулівер".

Також черги є в пунктах вакцинації біля ТРЦ Ocean Plaza

Стовпотворіння також спостерігаються на Лівобережній, де центр вакцинації знаходиться в Міжнародному виставковому центрі.

Черга на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі (фото: Telegram-канал"Інсайдер UA")