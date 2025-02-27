Маша Єфросиніна показала батька на рідкісному фото: як він виглядав

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно показалася з чоловіком-військовим на заході в Києві, поділилася в мережі архівним фото зі своїм батьком Олександром Єфросиніним.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію знаменитості в Instаgram.

"Сьогодні мені снився тато (на фото праворуч). Він щороку сниться мені в ці дні окупації росією моєї батьківщини, мого Криму. Тато прищепив мені відчуття дому. Я ніколи не зустрічала людей, які б так сильно, як він, любили Керч", - написала Єфросиніна.

Також вона розповіла, чим її батько займався.

"Справою його життя було будівництво. Він починав виконробом і забудував майже половину Керчі, а за кілька років до смерті вже обіймав високу посаду в будівельній компанії. Усе своє життя він будував для людей житло і страшенно пишався тим, що його справа дуже важлива і соціально корисна", - підкреслила вона.

Після смерті, за словами телеведучої, її батько хотів бути похований саме в Керчі.

"Коли тато помер, ми виконали його останню волю - бути похованим саме в Керчі. Везли тіло із Севастополя, де в той момент жили батьки. Мене юну це страшенно вразило - я не розуміла, чому так важливо, де тебе поховають. Тепер розумію. Хотів лежати в рідному місті, яке він будував", - підкреслила вона.

Також телезірка поділилася своїм болем - з 2014 року, після анексії РФ Криму, вона не може поїхати на могилу свого батька.

"Я з 2014 року не можу приїхати на його могилу, як робила щороку до анексії. І мрію про день, коли зможу зробити це в українській Керчі", - підсумувала вона.



Батько Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що відомо про батька Єфросиніної

Телеведуча втратила батька Олександра Борисовича, коли їй був лише 21 рік. Про нього мало що відомо. Олександр Єфросинін працював інженером-будівельником у Керчі, а найяскравішим спогадом телезірки про дитинство була риболовля з батьком. А 2000 року після багаторічної боротьби з важким захворюванням він помер.

За словами ведучої, за тиждень до трагедії їй передбачила це циганка.

"За кілька днів до того, як тато пішов, до мене підійшла на вулиці ворожка і стала мене гіпнозувати. Я дала їй відворот-поворот, а вона у відповідь повернулася до мене і сказала: "Через тиждень батько помре". Тато до того моменту вже був у важкому стані, ми знали, що цей день настане. Але це було жахливо. Мені здається, я і зараз якщо побачу цю циганку на вулиці, впізнаю", - згадувала Єфросиніна в одному з інтерв'ю.



Маша Єфросиніна з батьками та молодшою сестрою Лізою - архівне фото (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна - телеведуча, громадський діяч, інфлюенсер, засновник громадської організації "Фонд Маша". Заміжня за бізнесменом Тимуром Хромаєвим, який після початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист України.

Подружжя виховує двох дітей: 21-річну доньку Нану, яка навчається за кордоном, а також 10-річного сина Олександра.

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