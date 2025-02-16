Маша Єфросиніна показала 21-річну доньку, яка забороняє "постити" її фото

Ведуча Маша Єфросиніна дуже рідко ділиться кадрами зі своєю донькою Наною, адже дівчина не хоче з'являтися в її соцмережах. Втім, раз на рік зіркова мама все ж "постить" фото з дівчиною.

Як зараз виглядає донька Єфросиніної, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram ведучої.

Донька Марії Єфросиніної - фото

Нані виповнився 21 рік, і з нагоди дня її народження ведуча показала рідкісне спільне фото. На ньому вона та її дочка позують під час стильної фотосесії.

Помітно, що Нана схожа на свою маму. Дівчина дуже неохоче дозволяє Єфросиніній публікувати свої фото, але отримує чимало компліментів від фанів ведучої, коли все ж робить виключення.

Донька Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"З днем народження, головна дівчинка мого життя. 21", - написала Єфросиніна під рідкісним кадром.

Також вона "запостила" ще одне спільне фото в Stories.

"Моя найкраща подруга. Моя відкрита правда в очі. Моя найзахопливіша співбесідниця. Моя неймовірна Нана! Тільки ми вдвох знаємо, скільки всього наповнює наші стосунки!.. Дякую тобі, моя доросла душа!" - написала зірка.



Єфросиніна та її донька (скріншот)

Юзери залишили під дописом чимало коментарів. Вони пишуть:

"Вітаю! Донька в тебе неймовірна. Невже Нана дозволила виставити фото? В мене шок!"

"Якщо фото в мережі уже 10 хвилин, значить, дозвіл був отриманий. З днем народження"

"Дуже схожа на маму. З днем народження, красуня"

"Маша, вітаю з іменинницею! І з тим, що вона дозволила нарешті виставити фото. Красиві!"

"Яка неймовірна красуня. З Днем Народження Наночку".

Відомо, що донька ведучої здобуває освіту за кордоном. Втім, іноді Нана повертається в Україну та бачиться з батьками. А свою заборону на "постинг" фото дівчина пояснювала дуже просто.

"Мені не подобається, коли мене обговорюють. Мені не подобається, коли говорять за мене. Мені не подобається, коли мене знімають. Мені навіть не подобається, коли дивляться на мене на вулиці. Я того не хочу. Я хочу свободи. Я хочу вільного життя. Я хочу належати сама собі", - цитувала свою доньку ведуча.

Донька Єфросиніної на архівному кадрі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)