ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік-військовий: "Пишаюся"

Субота 31 серпня 2024 11:37
UA EN RU
Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік-військовий: "Пишаюся" Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Марія Єфросиніна публічно звернулася до свого чоловіка-військового Тимура Хромаєва. Він отримав нагороду від головкома Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яку ведуча опублікувала в Instagram.

Яку нагороду отримав Хромаєв

Ведуча сфотографувала нагороду - її обранець отримав Срібний хрест. Виявилося, що Хромаєв вже має звання старшого лейтенанта.

При цьому Єфросиніна щемливо звернулася до чоловіка. Вона написала, що сильно ним пишається.

"Своїми діями ти даєш мені віру, що ми встоїмо. Даєш впевненість, що, обнуливши одне життя, можна почати нове і досягти там успіху. Пишаюсь неймовірно, коханий", - написала Марія.

Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік-військовий: &quot;Пишаюся&quot;

Чоловік Єфросиніної отримав нагороду (скріншот)

Що відомо про стосунки Єфросиніної та Хромаєва

30 серпня пара відсвяткувала 21-ту річницю весілля. З цієї нагоди Єфросиніна пригадала знайомство з Хромаєвим та ніжно привітала його з важливою датою.

Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка-військового у річницю весілля

Єфросиніна та Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Відомо, що подружжя має двох дітей. Донька Нана вже доросла та живе окремо від батьків, а сину Олександру нещодавно виповнилося 10 років. На тлі повномасштабної війни РФ проти України Хромаєв вирішив захищати Батьківщину, а Єфросиніна на якийсь час вивозила дитину за кордон, хоча потім повернула його в столицю.

До слова, раніше Слава Дьомін розповів про маму, яка ходить на мітинги за Путіна.

Окрім цього, Артем Пивоваров ошелешив голим торсом та макіяжем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мария Ефросинина Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям