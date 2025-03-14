Маша Єфросиніна "засвітила" ніжки в сукні за 30 тисяч та ефектних чоботах (фото)
Ведуча Маша Єфросиніна зачарувала підписників розкішним образом. Вона позувала у модній сукні шоколадного кольору та стильних високих чоботах, які підкреслили її ніжки.
Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Маші.
Для фотосесії Євросиніна обрала довгу сукню Butterfly шоколадного кольору від бренду The body wear. Вона має рюші вздовж декольте, рукавів і подолу, що створює драматичний та водночас ніжний образ. Доповнила свій "лук" зірка довгими чоботами такого ж відтінку, чим додала зухвалості та гармонійності наряду.
"Хто вважає, що мені треба частіше носити сукні?" - кокетливо підписала світлини ведуча.
Маша Єфросиніна в сукні за 30 тисяч грн (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Як на образ Маші відреагували в мережі
Користувачі із захватом оцінили модний образ та одразу "засипали" компліментами.
- "Ой, гарно! Ви прикрашаєте цю сукню своєю красою! Пощастило їй з вами".
- "Жінка в сукні - це завжди вау".
- "Просто ці шикарні ніжки в штанах - "просто ноги".
- "Сукня просто з цими чоботами - підпал".
- "Ви дуже гарна! Так пасують сукні!"
- "Ви в сукні дуже сексі!"
Скільки коштує сукня Маші Євросиніної
Максісукня вироблена зі стовідсоткового шовку. Вона поєднує у собі витонченість та сміливість, а також підкреслює силует. Вартість такого наряду сягає понад 30 тисяч гривень.
Маша Єфросиніна в сукні Butterfly (колаж: РБК-Україна)
Як носити максісукні
Максісукні залишаються в тренді у 2025 році. Варіанти з рюшами, розрізами чи драпіруванням стануть прекрасним доповненням весняно-літнього гардероба.
Найкраще обирати сукні з натуральних атласних чи шовкових тканин. Вони створюють елегантний і жіночний образ, який чудово підходить для урочистих та повсякденних виходів.
Довгі сукні прекрасно поєднуються з чоботами, босоніжками, масивними кросівками, короткими шкіряними куртками та жакетами.
Які сукні носить Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша - українська телеведуча та громадська діячка. У свої 45 років за плечима має десятки успішних проєктів, займається розвитком особистого YouTube та є співзасновницею фонду з протидії домашньому насильству й з реабілітації жінок і дітей, постраждалих від війни.
Раніше Єфросиніна поділилася секретами власної краси. Вона розповіла, що саме допомагає їй виглядати молодо без радикальних втручань. Зірка впевнена: доглядова косметологія та правильний підхід до життя - запорука щасливого та комфортного життя.
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