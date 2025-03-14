Маша Єфросиніна "засвітила" ніжки в сукні за 30 тисяч та ефектних чоботах (фото)

Ведуча Маша Єфросиніна зачарувала підписників розкішним образом. Вона позувала у модній сукні шоколадного кольору та стильних високих чоботах, які підкреслили її ніжки.

Для фотосесії Євросиніна обрала довгу сукню Butterfly шоколадного кольору від бренду The body wear. Вона має рюші вздовж декольте, рукавів і подолу, що створює драматичний та водночас ніжний образ. Доповнила свій "лук" зірка довгими чоботами такого ж відтінку, чим додала зухвалості та гармонійності наряду.

"Хто вважає, що мені треба частіше носити сукні?" - кокетливо підписала світлини ведуча.

Маша Єфросиніна в сукні за 30 тисяч грн (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як на образ Маші відреагували в мережі

Користувачі із захватом оцінили модний образ та одразу "засипали" компліментами.

"Ой, гарно! Ви прикрашаєте цю сукню своєю красою! Пощастило їй з вами".

"Жінка в сукні - це завжди вау".

"Просто ці шикарні ніжки в штанах - "просто ноги".

"Сукня просто з цими чоботами - підпал".

"Ви дуже гарна! Так пасують сукні!"

"Ви в сукні дуже сексі!"

Скільки коштує сукня Маші Євросиніної

Максісукня вироблена ​зі стовідсоткового шовку. Вона поєднує у собі витонченість та сміливість, а також підкреслює силует. Вартість такого наряду сягає понад 30 тисяч гривень.

Маша Єфросиніна в сукні Butterfly (колаж: РБК-Україна)

Як носити максісукні

Максісукні залишаються в тренді у 2025 році. Варіанти з рюшами, розрізами чи драпіруванням стануть прекрасним доповненням весняно-літнього гардероба.

Найкраще обирати сукні з натуральних атласних чи шовкових тканин. Вони створюють елегантний і жіночний образ, який чудово підходить для урочистих та повсякденних виходів.

Довгі сукні прекрасно поєднуються з чоботами, босоніжками, масивними кросівками, короткими шкіряними куртками та жакетами.

Які сукні носить Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша - українська телеведуча та громадська діячка. У свої 45 років за плечима має десятки успішних проєктів, займається розвитком особистого YouTube та є співзасновницею фонду з протидії домашньому насильству й з реабілітації жінок і дітей, постраждалих від війни.

Раніше Єфросиніна поділилася секретами власної краси. Вона розповіла, що саме допомагає їй виглядати молодо без радикальних втручань. Зірка впевнена: доглядова косметологія та правильний підхід до життя - запорука щасливого та комфортного життя.

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