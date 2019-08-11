MARUV отменила концерт в Украине: организаторы выдвинули свою версию

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Скандал с MARUV обрастает новыми деталями

9 августа MARUV отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область) и обвинила во всем организаторов, которые ей не предоставили должные условия для качественного выступления. Однако организаторы считают иначе, передают ФАКТЫ.

Организаторы шоу настаивают, что именно певица и ее команда виноваты в срыве концерта. Сначала MARUV не понравился номер и звезде предложили переехать в любые понравившиеся апартаменты на выбор. Однако певицу это не устроило и она потребовала "моральную компенсацию" за ненадлежащие условия.

Организатор концерта Александр Подереча привез артистке две тысячи долларов и 50 процентов предоплаты за концерт. Но уже перед самым концертом выяснилось, что выступать Maruv не намерена. Есть вероятность, что певице могли предложить в Одессе более выгодные условия за выступление на корпоративе.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Она просто "кинула" людей, которые очень ее ждали, и, естественно, меня", - прокомментировал ситуацию Александр.

Напомним, что певица показала заметно округлившийся животик.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.