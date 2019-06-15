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MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве: что произошло

STYLERЖизнь    15.06.2019 - 12:04
MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве: что произошло
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV не захотела отвечать на вопрос журналиста и демонстративно ушла

MARUV попала в скандал перед своим выступлением в Киеве в пятницу, 14 июня. Певица повздорила с журналистом канала "1+1" после того, как он поинтересовался у артистки кому принадлежит оккупированный полуостров.

Когда журналист задал MARUV вопрос о Крыме, певица сначала попросила задать ей другой вопрос, но он повторил его еще раз. После этого певица развернулась, махнула рукой и сказала: "Все, пока!".

При этом скандальная певица так и не закончила общение с другими СМИ, которые в свою очередь также начали возмущаться подобным компрометирующим вопросам. 

MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве: что произошло

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

По словам журналистов, MARUV не раз уже отвечала, что Крым - это Украина. При этом другие журналисты заявили, что у артиста должна быть четкая позиция по этому поводу и он должен уметь отвечать на все вопросы СМИ.

Перед выступлением в столице Украины певица призналась, что сильно волнуется, поскольку из-за плотного графика она репетирует даже в спортзалах отелей.

Концерт MARUV задержался на полтора часа, но публика осталась довольна ее выступлением.

Напомним, MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала, как создаются ее сценические костюмы и где она покупает БДСМ-костюмы.

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