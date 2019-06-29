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MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

STYLERЖизнь    29.06.2019 - 22:11
MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик
MARUV показала округлившийся животик (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники MARUV заподозрили артистку в беременности

MARUV подогрела слухи о своей беременности, опубликовав фотографию с округлившимся животиком на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что новое фото украинская певица сделала в Екатеринбурге в России.

MARUV сейчас находится на гастролях в РФ и сделала совместную фотографию с российской певицей Ритой Дакотой и участницей питерской группы Little Big Соней Таюрской.

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

MARUV показала округлившийся животик (фото: instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV стоит в ярком леопардовом платье и на ней надета черная шляпа.

Пользователи сети прокомментировали ее фотографию, и высказали свое подозрение о беременности артистки:

  • Ох и хороша же Аня в леопарде!!!
  • Ты беременна???
  • Красивые;
  • Такая Ляля;
  • Красотка;
  • Напрашиваются в подтанцовку??
  • Шикарные;
  • Красотуличка;
  • Такой костюм прикольный, прям тигрица;
  • Вот это трио!!!
  • Марув! Благодарю!!! Выступление огонь. Творческих успехов и благодарных зрителей!

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

Скриншот с Instagram

Напомним, что MARUV выступит на разогреве у известной американской певицы Кристины Агилеры в Москве. Концерт поп-дивы пройдет 23 июля. По словам организаторов концерта Агилеры, альбом MARUV "BLACKWATER" в РФ стал трижды платиновым.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.

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