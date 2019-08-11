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MARUV скасувала концерт в Україні: організатори висунули свою версію

STYLERПерсони    11.08.2019 - 15:54
MARUV скасувала концерт в Україні: організатори висунули свою версію
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Скандал з MARUV обростає новими деталями

9 серпня MARUV скасувала концерт у Білгороді-Дністровському (Одеська область) і звинуватила у всьому організаторів, які їй не надали належні умови для якісного виступу. Однак організатори вважають інакше, передають ФАКТИ.

Організатори шоу наполягають, що саме співачка та її команда винні в зриві концерту. Спочатку MARUV не сподобався номер і зірці запропонували переїхати в інщі апартаменти на вибір. Однак співачку це не влаштувало і вона зажадала "моральну компенсацію" за неналежні умови.

Організатор концерту Олександр Подереча привіз дві тисячі доларів і 50 відсотків передоплати за концерт. Але вже перед самим концертом з'ясувалося, що виступати Maruv не має наміру. Є ймовірність, що співачці могли запропонувати в Одесі більш вигідні умови за виступ на корпоративі.

MARUV скасувала концерт в Україні: організатори висунули свою версіюMARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Вона просто "кинула" людей, які її дуже чекали, і мене", - прокоментував ситуацію Олександр.

Нагадаємо, що співачка показала кругленький животик.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла про жертви, які їй довелося зазнати заради своєї кар'єри.

Ми також писали про те, що MARUV оскандалилася через Крим перед концертом у Києві.

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