Не один мільйон. Скільки заробляє принц Вільям після отримання нового титулу та спадку від батька

За 2023-24 фінансовий рік принц Вільям отримав дохід у розмірі 30 млн доларів від свого маєтку в герцогстві Корнуолл. Коли його батько - король Чарльз III - зійшов на престол, то його старший син отримав титул герцога Корнуольського, а разом з ним і вищезгаданий маєток.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Page Six .

Що відомо

Названі цифри були виявлені після того, як був опублікований річний звіт щодо доходів. Цього року герцогство отримало надлишковий прибуток від оренди та інвестицій, і сума виявилася на 516 485 доларів меншою, аніж у 2023 році. Проте це перший рік, коли Вільям і Кейт повністю отримали всю суму.

Також Вільям, як відданий фанат футболу, став володарем титулу покровителя Футбольної асоціації Англії. Раніше цей титул належав його покійній бабусі Єлизаветі II.

Старший син короля візьме на себе нові патронати з Благодійною організацією Welsh Guards та Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла, а ще - обійме посаду президента Асоціації хрестів Вікторії та Георгія.

Принц Вільям і його обраниця Кейт Міддлтон, яка бореться з раком (Фото: Getty Images)

Крім того, головний спадкоємець британського престолу перейде від президента до покровителя Fields in Trust - організації, яка опікується збереженням парків та зелених зон на території Британії.

Що стосується маєтку Корнуолл, то він був заснований ще у 1337 році королем Едуардом II, який тоді зайнявся питанням фінансового добробуту своїх нащадків.

Нерухомість охоплює 130 тисяч акрів у 23 графствах Англії та Уельсу, а також там є ферми, будинки та інші активи, які допомагають Вільяму фінансово забезпечувати свою родину.