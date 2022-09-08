Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевы

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет сегодня в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории Великобритании, и несмотря на такой почтенный возраст, до самой кончины исполняла обязанности королевы, не оставаясь в стороне от глобальных событий в мире, в том числе и в Украине.

Королева Британии запомнилась своей неизменной поддержкой нашей страны. Давайте вспомним, что Елизавета II говорила и делала об и для Украины.

Хотя в Соединенном Королевстве принято, что монархи не вмешиваются в политику и не делают политических заявлений, такие ограничения не означают, что венценосные особы не могут проявлять публично своих взглядов.

Так, недавно Елизавета II во время аудиенции с премьером Канады Джастином Трюдо на столе возле королевы красовалась ваза с большим букетом сине-желтых цветов.

Елизавета II во время встречи с Джастином Трюдо (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Также монарх во время полномасштабной войны РФ против Украины сделала очень щедрое пожертвование британскому комитету чрезвычайных ситуаций, который занимается помощью украинским беженцам.

Этой весной на открытие линии метро в Лондоне Елизавета II выбрала наряд в цветах флага Украины: на королеве был желтый костюм и шляпка, украшенная цветами ярко-синего оттенка.

Королева Елизавета II без слов поддержала Украину (фото: Getty Images)

На церемонии открытия британского парламента 10 мая в своем обращении монарха также была упомянута Украина: "В эти сложные времена мое правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины".

Перед этим, в 2016-м, Елизавета ІІ написала письмо участнице отборочного тура на песенный конкурс "Евровидение 2016" Диане Месс украинского происхождения, которая просила королеву высказаться о поддержке Украины. Тогда монарх пообещала "услышать нашу боль и поддержать нашу страну".