ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевы

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 21:34
Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевы Фото: Елизавета II поддерживала Украину (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет сегодня в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории Великобритании, и несмотря на такой почтенный возраст, до самой кончины исполняла обязанности королевы, не оставаясь в стороне от глобальных событий в мире, в том числе и в Украине.

Королева Британии запомнилась своей неизменной поддержкой нашей страны. Давайте вспомним, что Елизавета II говорила и делала об и для Украины.

Хотя в Соединенном Королевстве принято, что монархи не вмешиваются в политику и не делают политических заявлений, такие ограничения не означают, что венценосные особы не могут проявлять публично своих взглядов.

Так, недавно Елизавета II во время аудиенции с премьером Канады Джастином Трюдо на столе возле королевы красовалась ваза с большим букетом сине-желтых цветов.

Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевы

Елизавета II во время встречи с Джастином Трюдо (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Также монарх во время полномасштабной войны РФ против Украины сделала очень щедрое пожертвование британскому комитету чрезвычайных ситуаций, который занимается помощью украинским беженцам.

Этой весной на открытие линии метро в Лондоне Елизавета II выбрала наряд в цветах флага Украины: на королеве был желтый костюм и шляпка, украшенная цветами ярко-синего оттенка.

Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевы

Как Елизавета II поддерживала народ Украины: слова и поступки королевыКоролева Елизавета II без слов поддержала Украину (фото: Getty Images)

На церемонии открытия британского парламента 10 мая в своем обращении монарха также была упомянута Украина: "В эти сложные времена мое правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины".

Перед этим, в 2016-м, Елизавета ІІ написала письмо участнице отборочного тура на песенный конкурс "Евровидение 2016" Диане Месс украинского происхождения, которая просила королеву высказаться о поддержке Украины. Тогда монарх пообещала "услышать нашу боль и поддержать нашу страну".

Сегодня, 8 сентября, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II Букингемский дворец назвал новым монархом ее сына Чарльза.

Напомним также, что перед этим принц Чарльз также высказался о войне РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Великобритания Елизавета II
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь