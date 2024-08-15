Мартини, собственные подушки, определенный вид мяты. Инсайдеры раскрыли правила Елизаветы II во время полетов

Елизавета II , жизнь которой оборвалась в сентябре 2022 года, имела ряд определенных правил во время полетов. Так, оказывается, британский монарх любила пить мартини перед встречей гостей, а также брала на борт самолета свои подушки.

Что еще раскрыли инсайдеры, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на таблоид Daily Mail .

Правила Елизаветы II во время перелетов

Британская королева просила определенный вид мяты, а также наслаждалась маршрутными картами.

Эта информация, а также другая была рассекречена благодаря коллекции памятных вещей, которую собрала стюардесса во время работы British Airways на протяжении почти 30 лет своей жизни, начиная с 1970 года. Элизабет Эванс, местная жительница Бирмингема, работала на борту, которым летали многие известные лица.

В этом списке также одно из самых памятных путешествий - тур Елизаветы II и принца Филиппа в Сингапур и Малайзию в 1989 году.

Стюардессы, которые тогда работали, получали конкретные инструкции относительно того, как нужно себя вести с представителями королевской семьи.

Так, например, они должны были убедиться, что кровать королевы правильно застелена и с учетом того, что она принесет с собой собственные подушки.

Елизавета II умерла в сентябре 2022 года (Фото: Getty Images)

Кроме того, рядом с Елизаветой и ее гардеробной во время полета должна была быть мисочка с мятыми конфетами.

Когда же случалось так, что монарх спала после приземления, то работники борта не имели права нарушать ее сон, а потому ждали, пока она проснется.

В других воспоминаниях, оставленных Элизабет в записках, говорилось, что гостям, которые присоединялись к королеве, сообщали, в какое время будут поданы коктейли, а Ее Величество спрашивали, какое вино подавать к обеду.

В частности, Елизавета II любила выпить мартини перед прибытием гостей, о чем говорилось в другой записке. Мартини, один из своих любимых напитков, представительница королевской семьи прекратила употреблять незадолго до своей смерти - в 2021 году, когда узнала, что напиток не слишком полезен для ее суставов.

Стюардесса рассказала о правилах, которые имела королева во время полетов (Фото: Getty Images)

Деметри Уолтерс, королевский сомелье, комментировал этот вопрос.

"Это плохо для ее суставов, и не следует употреблять слишком много во время выполнения королевских обязанностей, ведь это не та работа, где следует пить", - говорил он.

Также Елизавета II могла выпить джин и вермут Dubonnet перед обедом, бокал сладкого немецкого вина на ужин и сухой мартини перед сном.

Еще среди ее привычек - одну часть джина развести на две части Dubonnet.

"Архив Элизабет возвращает нас в 1970, 80-е, 90-е, когда полеты на Concorde были роскошью, которой могли наслаждаться только богатые авиакомпании. Звезды собирались пользоваться услугами компании, и получение гонораров стало нормой. Поэтому обслуживание должно было быть на первоклассном уровне", - делился рассказом владелец Hansons Auctioneers Чарльз Хансон.

"Работа Элизабет Эванс высоко ценилась, поскольку она своим трудом служила самым известным и выдающимся людям в мире", - также замечал Хансон.

Монарха нельзя было будить даже после приземления самолета (Getty Images)

Кроме того, в списке других знаменитостей, которым служила Эванс: Род Стюарт и Клифф Ричард, актеры Арнольд Шварценеггер и Патрик Суэйзи, теннисные чемпионы Вирджиния Уэйд и Билли Джин Кинг.

Коллекция с находками вещей с борта, на котором летали знаменитости, будет продана с молотка в рамках аукциона Hansons Auctioneers. Он пройдет 15-20 августа.