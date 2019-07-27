Маркл довела: принц Гарри заметно облысел после рождения сына (фото)

Принц Гарри заметно облысел. Подобные изменения начали происходить с супругом Меган Маркл примерно после рождения ребенка. А данное совпадение наталкивает не на самые приятные предположения и фанаты уже выстраивают свои догадки.

Пока Маркл сидит дома с малышом, принц выполняет свои обязанности, посещая различные мероприятия. Например на днях он побывал в детской больнице в Шеффилде и шокировал всех своим внешним видом.

На макушке у герцога практически не осталось волос, что отчетливо видно на одном из видео, которое опубликовали в соцсети YouTube.

Принц Гарри облысел (скриншот видео)

Еще несколько лет назад поклонники принца заметили, что его волосы стали редеть, однако никто не ожидал, что все будет развиваться настолько быстро. Сравнив снимки Гарри с прошлогодними, лысина была значительно меньше.

Теперь в сети обсуждают, что стало причиной такой резкой потери волос. Одни полагают, что дело в наследственности, другие, что причина в постоянном стрессе, с которым принц, вероятно, сталкивается из-за Меган Маркл.

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон создали секретный чат.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса.

Мы сообщали, сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества. Есть предположение, что герцогиня Сассекская накопила огромное состояние во время своей 7-летней актерской карьеры.