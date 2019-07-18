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Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса: все подробности

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 20:30
Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса: все подробности
Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Королевская чета активно занимается благотворительностью

Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гинесса и стали самыми влиятельными людьми в сети. Рейтинг создал известный во всем мире журнал Time. Супруги расположились на 11 месте из 25.

Королевская пара в начале этого года создала совместный Instagram-аккаунт, в котором активно общалась с подписчиками и пиарила благотворительные акции. Общение с королевской четой стало доступным для многих поклонников.

Популярность Меган и Гарри оказалась очень масштабной. В армии их подписчиков  около 9,1 миллиона фолловеров.

Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса: все подробностиФото: Свежий снимок с совместного аккаунта в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Интересно, что миллион подписчиков они получили меньше чем за шесть часов, побив тем самым рекорд Гиннесса. Между тем страница герцога и герцогини Сассекских на 500 тысяч подписчиков опережает аккаунт принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В рейтинге журнала Time оказались президент США Дональд Трамп, певица Ариана Гранде, Джада Пинкетт Смит, Лил Нас и др.

Вот так выглядит полный список самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time.

1. Lil Nas X, рэпер.

2. Александрия Окасио-Кортес, самая молодая женщина-конгрессмен. 

3. Дональд Трамп, президент.

4. BTS, южнокорейская группа.

5. Рахаф Мохаммед аль-Кунун, беженка из Саудовской Аравии.

6. Ариана Гранде, певица.

7. Шведские протестующие школьники.

8. Лиза Коши, актриса.

9. Брайан Колфеже, ветеран войны.

10. Джеймс Чарльз, визажист.

11. Принц Гарри и Меган Маркл, члены королевской семьи.

12. Герман Гармендия, блогер.

13. Cardi B, певица.

14. World Record Egg, безоговорочный рекордсмен Instagram по количеству лайков.

15.  Карлос Маза, блогер.

16. Чжан Дай, блогер.

17. Джодзо Сива, танцовщица.

18. Бен Шапиро, писатель.

19. DrLupo, стример.

20.  Эмма Чемберлэйн, блогер.

21. Протестующие в Гонконге.

22. Журналист Яшар Али.

23. Джамила Джамил, актриса.

24. Эди Баркан, активист.

25. Джада Пинкетт-Смит.

Как мы ранее писали, Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри чуть больше года назад, уже не так счастлива, как была ранее. Слухи о том, что в семье герцогов Сассекских не все хорошо, ходили уже давно, но только сейчас Меган Маркл смогла это честно признать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Меган Маркл заподозрили проблемы со здоровьем после родов.

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