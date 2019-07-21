Плевать на свое тело: Меган Маркл отказывается бороться с лишним весом

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Маркл мало заботит чужое мнение, хотя некоторые полагают, что герцогиня может сесть на диету

Меган Маркл набрала пару лишних кило, которые приобрела за время беременности. Как на фигуру супруги реагирует Гарри - неизвестно, однако поклонники убеждены, что герцогиня должна сесть на диету.

В последнее время в адрес Сассекской все чаще звучат насмешки в соцсетях. Жену принца Гарри упрекают за лишний вес, однако есть и защитники, которые полагают, что Маркл не обязана следовать прихотям общественности.

"Я видела много твитов о ее весе. Но Меган чувствует себя комфортно, она выглядит просто невероятно. Так приятно, что она наслаждается собой и семьей, а не беспокоится о своем теле", - написала одна из поклонниц.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Если Меган все-таки уступит давлению общественности и решит похудеть, то предпочтет вегетарианское питание о котором рассказывала журналистам в одном из интервью.

Ранее Меган Маркл обогатила королевскую семью на крупную сумму. За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов)

Мы писали о том, что у Меган Маркл начались проблемы со здоровьем после рождения первенца.

Также сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия.