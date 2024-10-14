Марія Бурмака відверто висловилася про рейди ТЦК на концертах. Як відреагувала мережа

Що про це відомо, як відреагували на публікацію артистки юзери, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) посиланням на її Facebook .

Що написала Бурмака

Зірка української сцени зауважила, що не знає, яка думка у цій ситуації буде правильною.

"У мене немає думки з приводу ТЦК. Я не знаю, як правильно. З одного боку розумію, що є базовий страх і людина за своєю природою не може хотіти йти на смерть. Що покоління дітей уже зараз зростатимуть без батьків, і тат їм ніхто не замінить. Тато не носить на руках, не водить у парк, не виховує, не веде в школу чи садочок за руку, не купує чобітки на зиму і не перевіряє уроки, не бачить, як росте його дитина", - написала Бурмака.

"І що зовсім поряд, на відстані кілька годин у поїзді, через кордон живуть собі чоловіки, спокійно ходять вулицями, на концерти й у ресторани, проводять час із сім'ями, ростять своїх дітей і навіть у страшному сні не уявляють, перед якими екзистенційними викликами стоять чоловіки в Україні. А з іншої сторони - яка це пекельна несправедливість, що гинуть одні, й уже загинули десятки тисяч, а їхні матері, дружини, діти, сестри завжди нестимуть цей щоденний біль. Що чоловіки пішли добровольцями, а тепер не мають права на демобілізацію", - додала вона.

Марія Бурмака висловилася про "облави" ТЦК на концертах (фото: instagram.com/mariaburmaka)

Марія також зазначила, що вважає нечесним той факт, що деякі люди можуть зберегти власні життя, якщо мають для цього фінансову можливість, тоді як інші, без такої можливості, не зможуть це зробити.

"Через економічне бронювання одні зможуть за гроші зберегти своє життя ціною інших життів, у яких грошей не вийшло заробити. Чи не накрали. Для кого відвойовується Україна зараз?" - поцікавилася артистка.

Співачка озвучила свою думку і юзери активно відреагували (фото: instagram.com/mariaburmaka)

Як реагує мережа

Тим часом юзери у коментарях продовжують обговорювати написане Бурмакою. Їхню реакцію на пост ви можете побачити нижче: