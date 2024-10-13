В ТЦК зробили заяву щодо рейду після концерту "Океану Ельзи"

У Києві ввечері 11 жовтня ТЦК провели рейд біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи". Проте конфліктних ситуацій не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Коментуючи подію, у Київському міському ТЦК та СП заявили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно. Це, за їх твердженням, почалося з моменту, коли було введено в дію закон про мобілізацію у зв'язку з введенням в країні правового режиму воєнного стану.

Також у пресслужбі ТЦК додали, що конфліктних ситуацій після концерту "Океану Ельзи" не було.

"Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - заявили у Київському ТЦК та СП.