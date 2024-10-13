ua en ru
Нд, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ТЦК зробили заяву щодо рейду після концерту "Океану Ельзи"

Неділя 13 жовтня 2024 21:03
UA EN RU
В ТЦК зробили заяву щодо рейду після концерту "Океану Ельзи" Фото: перевірка документів представниками ТЦК (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Едуард Ткач

У Києві ввечері 11 жовтня ТЦК провели рейд біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи". Проте конфліктних ситуацій не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Коментуючи подію, у Київському міському ТЦК та СП заявили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно. Це, за їх твердженням, почалося з моменту, коли було введено в дію закон про мобілізацію у зв'язку з введенням в країні правового режиму воєнного стану.

Також у пресслужбі ТЦК додали, що конфліктних ситуацій після концерту "Океану Ельзи" не було.

"Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - заявили у Київському ТЦК та СП.

Перевірка документів військовозобов'язаних

Нагадаємо, що в Україні громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ разом із документом, який підтверджує особу. На вимогу поліції або представника ТЦК і СП, його необхідно пред'являти.

Зазначимо, що документи можуть перевіряти як у громадських місцях, так і на блокпостах.

Про те, хто саме може вручати повістки і що змінив закон про мобілізацію, ухвалений у травні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Океан Ельзи Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом