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Маринованные огурцы как в МакДональдсе: есть можно уже через сутки

Фото: Как сделать маринованные огурцы как в МакДональдсе (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

В гамбургерах МакДональдса есть один приятный и вкусный ингредиент, который добавляет пикантность вкусу - это маринованные огурцы. Оказалось, что их делают по быстрому секретному рецепту.

И пока все рестораны быстрого питания сети МакДональдс еще закрыты по всей Украине, предлагаем вам сделать такие огурцы дома самостоятельно.

Что вам понадобится для рецепта и какие есть нюансы - читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Огурцы - 1 кг
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Сахар - 1 стакан
  • Уксус - 300 мл (лучше яблочный)
  • Горчица в зернах - 1 ст. ложка
  • Куркума - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Огурцы помойте и нарежьте кружочками, можно тонко, если вы так любите. Огурцы сложите в большую миску, засыпьте солью. Хорошо перемешайте, немного отожмите и оставьте на три часа.

Делаем рассол. В кастрюлю налейте яблочный уксус. Насыпьте туда сначала горчицу зернами, потом куркуму, а потом добавляйте сахар. Поставьте кастрюлю на огонь и дайте закипеть.

После того как рассол закипит - добавляйте туда огурцы и хорошо перемешайте. Огурцы в этом рассоле должны прокипеть 4-5 минут.

Горячие огурцы раскладываем по подготовленным стерилизованным банкам и закрываем крышкой.

Через 24 часа эти огурцы уже готовы к употреблению и их можно добавлять в салаты, на бутерброды или в гамбургеры.

А вот еще один рецепт маринования таких огурцов - с добавлением перца и лука.

Кстати, ранее мы рассказывали рецепт приготовления гамбургеров как в МакДональдсе.

А еще мы писали о том, как сделать картофель фри как в МакДональдсе.

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