Маринованные огурцы как в МакДональдсе: есть можно уже через сутки

Ингредиенты:

Огурцы - 1 кг

Соль - 2 ст. ложки

Сахар - 1 стакан

Уксус - 300 мл (лучше яблочный)

Горчица в зернах - 1 ст. ложка

Куркума - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Огурцы помойте и нарежьте кружочками, можно тонко, если вы так любите. Огурцы сложите в большую миску, засыпьте солью. Хорошо перемешайте, немного отожмите и оставьте на три часа.

Делаем рассол. В кастрюлю налейте яблочный уксус. Насыпьте туда сначала горчицу зернами, потом куркуму, а потом добавляйте сахар. Поставьте кастрюлю на огонь и дайте закипеть.

После того как рассол закипит - добавляйте туда огурцы и хорошо перемешайте. Огурцы в этом рассоле должны прокипеть 4-5 минут.

Горячие огурцы раскладываем по подготовленным стерилизованным банкам и закрываем крышкой.

Через 24 часа эти огурцы уже готовы к употреблению и их можно добавлять в салаты, на бутерброды или в гамбургеры.

А вот еще один рецепт маринования таких огурцов - с добавлением перца и лука.