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Мариновані огірки як в МакДональдсі: їсти можна вже через добу

Фото: Як зробити мариновані огірки як в МакДональдсі (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

У гамбургерах МакДональдса є один приємний і смачний інгредієнт, який додає пікантність смаку - це мариновані огірки. Виявилося, що їх роблять за швидким секретним рецептом.

І поки всі ресторани швидкого харчування мережі МакДональдс ще закриті по всій Україні, пропонуємо вам зробити такі огірки вдома самостійно.

Що вам знадобиться для рецепта і які є нюанси - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

  • Огірки - 1 кг
  • Сіль - 2 ст. ложки
  • Цукор - 1 склянка
  • Оцет - 300 мл (краще яблучний)
  • Гірчиця в зернах - 1 ст. ложка
  • Куркума - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Огірки помийте і наріжте кружальцями, можна тонко, якщо ви так любите. Огірки складіть у велику миску, засипте сіллю. Добре перемішайте, трохи відіжміть і залиште на три години.

Робимо розсіл. У каструлю налийте яблучний оцет. Насипте туди спочатку гірчицю зернами, потім куркуму, а потім додавайте цукор. Поставте каструлю на вогонь і дайте закипіти.

Після того як розсіл закипить - закиньте туди огірки та добре перемішайте. Огірки в цьому розсолі повинні прокипіти 4-5 хвилин.

Гарячі огірки розкладаємо по підготовленим стерилізованим банкам і закриваємо кришкою.

Через 24 години ці огірки вже готові до вживання і їх можна додавати в салати, на бутерброди або в гамбургери.

А ось ще один рецепт маринування таких огірків - з додаванням перцю і цибулі.

До речі, раніше ми розповідали рецепт приготування гамбургерів як в МакДональдсі.

А ще ми писали про те, як зробити картоплю фрі як в МакДональдсі.

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