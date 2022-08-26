Мариновані огірки як в МакДональдсі: їсти можна вже через добу

У гамбургерах МакДональдса є один приємний і смачний інгредієнт, який додає пікантність смаку - це мариновані огірки. Виявилося, що їх роблять за швидким секретним рецептом.
І поки всі ресторани швидкого харчування мережі МакДональдс ще закриті по всій Україні, пропонуємо вам зробити такі огірки вдома самостійно.
Що вам знадобиться для рецепта і які є нюанси - читайте в матеріалі нижче.
Огірки помийте і наріжте кружальцями, можна тонко, якщо ви так любите. Огірки складіть у велику миску, засипте сіллю. Добре перемішайте, трохи відіжміть і залиште на три години.
Робимо розсіл. У каструлю налийте яблучний оцет. Насипте туди спочатку гірчицю зернами, потім куркуму, а потім додавайте цукор. Поставте каструлю на вогонь і дайте закипіти.
Після того як розсіл закипить - закиньте туди огірки та добре перемішайте. Огірки в цьому розсолі повинні прокипіти 4-5 хвилин.
Гарячі огірки розкладаємо по підготовленим стерилізованим банкам і закриваємо кришкою.
Через 24 години ці огірки вже готові до вживання і їх можна додавати в салати, на бутерброди або в гамбургери.
А ось ще один рецепт маринування таких огірків - з додаванням перцю і цибулі.
До речі, раніше ми розповідали рецепт приготування гамбургерів як в МакДональдсі.
А ще ми писали про те, як зробити картоплю фрі як в МакДональдсі.