Гамбургер "как в МакДональдсе" в домашних условиях: пошаговый рецепт с фото

Пока все рестораны быстрого питания сети МакДональдс закрыты по Украине , предлагаем вам приготовить классический гамбургер на собственной кухне, рецепт которого стал каноническим еще в 1980-х годах.

Ингредиенты, способ приготовления, важные нюансы - в нашей статье ниже.

Имейте в виду, что этот рецепт несколько сложен из-за вероятной недоступности некоторых компонентов. Но приготовив его вы уж точно получите настоящий вкус МакДональдса. Нам понадобится приобрести усилитель вкуса - глутамат натрия, или Accent, сушеный лук, а также специальную говядину "Ground chuck".

Конечно, можно заменить эти компоненты, будет вкусно, однако немного будет отличаться от оригинального.

Несколько важных нюансов

Accent - усилитель вкуса глутамат натрия можно заказать в интернете. Его стоимость - около 55 грн за 250 граммов. Это был "секретный ингредиент" поваров в течение многих лет. Бояться его не стоит, ведь глутамат натрия естественным образом содержится в некоторых продуктах, включая помидоры и сыр.

Фото: усилитель вкуса глутамат натрия

Сушеный лук можно купить в супермаркете (или в интернет-магазине), но его надо замочить перед добавлением в гамбургер.

Фото: сушеный лук (rozetka.com)

Ground chuck - это фарш из набора различных кусков говядины, которые берут из передней (плечевой) части туши. Эти специфические куски мяса обычно имеют высокий процент жира и больше соединительной ткани. Такое мясо лучше всего подходит для гамбургеров.

Итак, если вы не ищете простых путей, приступайте к готовке.

Ингредиенты:

2 столовые ложки соли

2 чайные ложки черного молотого перца

1/4 чайной ложки усилителя вкуса Accent

1 фунт фарша Ground chuck (450 г)

8 маленьких булочек для гамбургеров

1,5 столовой ложки сушеного лука

маринованные огурцы

горчица

кетчуп

Пошаговое приготовление

Сделайте смесь из соли, перца и Accent.

Гамбургеры лучше жарить на гриле, но если его нет, возьмите большую сковородку. Разогрейте сковороду.

Увлажните лук теплой водой (примерно 1 столовая ложка). Сформируйте 8 небольших круглых котлеток из фарша.

Поместите котлеты на горячий гриль. Используйте лопатку и прижмите котлету к грилю на 4-5 секунд. Готовьте котлеты с обеих сторон, посыпьте смесью из соли, перца и нашего усилителя вкуса.

Когда котлеты будут готовы, положите разрезанные пополам булочки на горячую сковороду и поджарьте их со стороны разреза.

Чтобы собрать гамбургеры, на нижнюю булочку сделайте несколько капель горчицы и кетчупа, добавьте немного лука и несколько кусочков маринованных огурцов.

Положите котлету для гамбургера поверх маринованного огурца. Положите верхнюю булочку на мясную котлетку. Наш гамбургер готов!

Смотрите ниже видеоинструкцию по приготовлению гамбургера: