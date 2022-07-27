Картофель фри как в МакДональдсе: перед жаркой проварите в особом растворе

Приготовить картофель фри как в МакДональдсе вполне реально, но надо знать о нескольких нюансах. Ведь перед жаркой картошку надо проварить пару минут в специальном растворе.

Читайте ниже в материале Styler пошаговое приготовление блюда.

Как рассказали кулинары, такая картошка получается в меру хрустящей, золотистой, а внутри мягкой и очень ароматной.

Ингредиенты:

картофель,

масло,

вода,

уксус,

соль,

специи.

Способ приготовления:

Очистите картофель от кожуры, помойте его и нарежьте соломкой.

Залейте водой и оставьте на 30 минут, чтобы из картофеля вышел лишний крахмал.

Возьмите кастрюлю, налейте в нее 2 литра воды, добавьте 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли.

Доведите воду до кипения, бросьте туда картофель и проварите в кипящей воде 2-3 минуты.

Выньте картофель и выложите его на бумажные полотенца, чтобы убрать влагу.

Обжарьте во фритюре (или на сковородке в большом количестве масла). Сперва добавьте специи (на ваш вкус), далее вкиньте картофель. Обжаривать нужно около 1-2 минуты.

Также предлагаем еще один рецепт ниже на видео. Здесь картофель предварительно не отваривают, однако замачивают в специальном растворе.