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Картофель фри как в МакДональдсе: перед жаркой проварите в особом растворе

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Среда 27 июля 2022 10:41
Картофель фри как в МакДональдсе: перед жаркой проварите в особом растворе Фото: Как приготовить картофель фри как в МакДональдсе (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить картофель фри как в МакДональдсе вполне реально, но надо знать о нескольких нюансах. Ведь перед жаркой картошку надо проварить пару минут в специальном растворе.

Читайте ниже в материале Styler пошаговое приготовление блюда.

Как рассказали кулинары, такая картошка получается в меру хрустящей, золотистой, а внутри мягкой и очень ароматной.

Ингредиенты:

  • картофель,
  • масло,
  • вода,
  • уксус,
  • соль,
  • специи.

Способ приготовления:

Очистите картофель от кожуры, помойте его и нарежьте соломкой.

Залейте водой и оставьте на 30 минут, чтобы из картофеля вышел лишний крахмал.

Возьмите кастрюлю, налейте в нее 2 литра воды, добавьте 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли.

Доведите воду до кипения, бросьте туда картофель и проварите в кипящей воде 2-3 минуты.

Выньте картофель и выложите его на бумажные полотенца, чтобы убрать влагу.

Обжарьте во фритюре (или на сковородке в большом количестве масла). Сперва добавьте специи (на ваш вкус), далее вкиньте картофель. Обжаривать нужно около 1-2 минуты.

Также предлагаем еще один рецепт ниже на видео. Здесь картофель предварительно не отваривают, однако замачивают в специальном растворе.

Ранее мы писали, когда МакДональдс снова откроют в Украине, и почему это так важно.

Также сообщалось, как приготовить гамбургер как в МакДональдсе дома.

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