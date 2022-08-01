Стало известно, откроется ли МакДональдс в августе

Выяснилось, что планы у компании возобновить работу в нескольких регионах есть, но конкретных решений, планов и графиков на данный момент нет.

В украинском офисе МакДональдс прокомментировали информацию об открытии ресторанов в августе 2022 года . Ранее сообщалось, что в более безопасных регионах заведения МакДональдс могут снова начать работу.

Об этом рассказала руководительница отдела связи с общественностью в МакДональдс Алеся Муджири в комментарии для OBOZREVATEL.

Она подчеркнула, что информация об открытии ресторанов в августе неправдивы.

"Это информация является неправдивой. Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию. В некоторых областях у нас есть амбиции возобновить работу, но в текущей ситуации мы не можем озвучивать конкретные планы", - сказала Муджири.

Она порекомендовала следить за обновлениями, так как об открытии ресторанов в МакДональс сразу сообщат.

"Следите за обновлениями, как только у нас будут планы, мы их не будем скрывать. Но сейчас планов открывать рестораны в августе нет, но у нас есть амбиции возобновить работу в будущем", - подчеркнула представитель МакДональдс.

В конце июня появилась информация о том, что МакДональдс готовится к открытию ресторанов в августе. Об этом на условиях полной анонимности сообщил директор одного из киевских ресторанов.

СЕО сети ресторанов МакДональдс Юлия Бадритдинова в конце июня эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

Она рассказала, что сейчас в сети идет подготовка к работе в нынешних условиях - изучается безопасность каждого ресторана, разрабатываются правила на случай тревоги и восстанавливается сеть поставок продуктов.