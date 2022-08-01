ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, откроется ли МакДональдс в августе

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 16:31
Стало известно, откроется ли МакДональдс в августе Фото: Стало известно, откроются ли МакДональдс в Украине в августе (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В украинском офисе МакДональдс прокомментировали информацию об открытии ресторанов в августе 2022 года. Ранее сообщалось, что в более безопасных регионах заведения МакДональдс могут снова начать работу.

Выяснилось, что планы у компании возобновить работу в нескольких регионах есть, но конкретных решений, планов и графиков на данный момент нет.

Об этом рассказала руководительница отдела связи с общественностью в МакДональдс Алеся Муджири в комментарии для OBOZREVATEL.

Она подчеркнула, что информация об открытии ресторанов в августе неправдивы.

"Это информация является неправдивой. Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию. В некоторых областях у нас есть амбиции возобновить работу, но в текущей ситуации мы не можем озвучивать конкретные планы", - сказала Муджири.

Она порекомендовала следить за обновлениями, так как об открытии ресторанов в МакДональс сразу сообщат.

"Следите за обновлениями, как только у нас будут планы, мы их не будем скрывать. Но сейчас планов открывать рестораны в августе нет, но у нас есть амбиции возобновить работу в будущем", - подчеркнула представитель МакДональдс.

В конце июня появилась информация о том, что МакДональдс готовится к открытию ресторанов в августе. Об этом на условиях полной анонимности сообщил директор одного из киевских ресторанов.

СЕО сети ресторанов МакДональдс Юлия Бадритдинова в конце июня эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

Она рассказала, что сейчас в сети идет подготовка к работе в нынешних условиях - изучается безопасность каждого ресторана, разрабатываются правила на случай тревоги и восстанавливается сеть поставок продуктов.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему важно, чтобы МакДональдсы снова начали работать в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдз
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь