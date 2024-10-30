Марина Круть про свій виступ на прощанні з близькою подругою: "Дозволено плакати всім, окрім мене"

Марина Круть розповіла про дружбу з Іриною Цибух

Артистка зізналася, що у день прощання розуміла, що має діяти в першу чергу як професіонал, а всі свої емоції залишити на потім.

"Я, коли дізналася про її загибель, я не плакала одразу. Я була зла, матюкалась, кричала, сварилася, дзвонила… Бо мені здавалося, що це якийсь невдалий жарт від неї, бо так не могло статися. Я не знала, чи зможу це зробити. А коли я вийшла, то це типу як хірург, який оперує маленьку дитину, і він бачить пацієнта там, а не дитину. І так само я, коли я вийшла, я зрозуміла, що зараз дозволено всім плакати, окрім мене. Мені потрібно зібратись. Потім я відійду собі тихенько сторінку, поплачу і проживу це", - пояснила свою позицію Марина.

"Увесь час, який ми з нею прощались, я не плакала. Потім о час ночі під час комендантської години під супроводом поліції, був кортеж до її храму, дуже багато задач… Я йду і в мене в руках пляшка горілки, яку я не буду пити. Я вип'ю два ковтки й мене просто вирубить. Я ходжу і мені байдуже на все. Як мені було співати - я не знаю. Моя психіка блокує і я нічого в цей момент не відчуваю", - також сказала вона.

Ірина Цибух і Марина Круть товаришували близько року (скриншоти)

Круть говорить, що пишається, що мала у своєму житті таку дружбу. Більше того, вона зізналася, що подруга і досі "рефлекторно відгукується у її житті", і співачка відчуває її присутність.

"Вона настільки крута була, і я відчуваю гордість через те, що я її знала. Що я знала багато чого про неї. Наш шлях разом не був довгим. Ми дружили рік, але дружили близько. Я щаслива, що у мене така подруга була, і є до сьогоднішнього дня, тому що вона далі рефлекторно відгукується у моєму житті", - поділилася бандуристка.

Нагадаємо, з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух з позивним "Чека" попрощалися у Львові 3 червня. Церемонія прощання відбувалася у Гарнізонному храмі. Марина Круть на бандурі виконала свою композицію "Воля".

"Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей", - говориться у пісні.