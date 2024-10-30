"Довелося прийняти важке рішення": хлопець української співачки втік за кордон

Співачка Марина Круть у новому інтерв'ю відверто розповіла не лише про суїцидальні думки , які мала в минулому, але й прокоментувала тему особистого життя.

Що з цього приводу сказала відома бандуристка, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Марина Круть особисте життя

Бандуристка пригадала свої останні романтичні відносини й назвала причину, чому вони закінчилися. Виявилося, її колишній партнер втік за кордонон, і артистка не змогла пробачити йому такого вчинку.

"Останні мої стосунки закінчились тим, що хлопець виїхав нелегально за кордон і прийняв рішення будувати там своє життя. Мені довелося прийняти важке рішення. Хоча він був дуже близький для мене. Я мала багато надії щодо цих стосунків", - озвучила деталі співачка.

"Я розійшлася з ним навіть не через те, що він виїхав, а тому що я маю багато близьких людей на війні, багато друзів. І вони не можуть не створювати мої принципи як людини. Я розійшлась, бо розуміла, що ми будемо жити в різних контекстах", - додала вона.

скриншоти з інтерв'ю

Артистка зізналася, що пережила не лише болісний розрив, а і загибель на фронті близької подруги, парамедика Ірини Цибух. Це призвело до того, що у зірки з'явився депресивний стан, і з цієї позиції вона наразі не хоче розпочинати серйозні стосунки.

"Я прийняла свідоме рішення не заводити ніяких стосунків у своєму житті. Нічого серйозного. Чоловіки, звісно, мають місце, але я часто жартую, що хотіла б бути бісексуалкою або лесбійкою, але я гетеро. Було багато зітхань і страждань різного любовного характеру", - поділилася виконавиця.

"Я дуже сильно хочу закохатися, сильно хочу зустріти свою людину. Я хочу сім'ю, дітей, будинок у Карпатах, хочу лабрадора. Я це все хочу, але є трішки тимчасових "але". Перше "але" - це депресія. Я свідомо не вступаю зараз ні в які серйозні стосунки з чоловіками, які навіть зізнаються мені у коханні", - також зауважила Марина.

скриншот з інтерв'ю

Круть підкреслила, що прагне вибратися з депресивного стану самотужки, і лише потім буде готова задуматися про побудову нових серйозних стосунків.

"Я не починаю з ними ніяких стосунків, щоб говорити про те, що ми хлопець і дівчина. В цьому стані я боюся бути співзалежною; в стані депресії я боюся, що можу побудувати з людиною не до кінця здорові стосунки, тому що розумію: ця людина в перший час стане дофаміновою бомбою для моєї психіки та, можливо, трішки мені допоможе. Але це не вирішить моє питання. Я хочу сама з цього вийти", - сказала зірка сцени.