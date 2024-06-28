Зеленський посмертно нагородив Ірину Цибух орденом "За мужність"

У п’ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух. Вона загинула 29 травня на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на сайт Офісу президента.

Як вказано в указі Зеленського, Ірину Цибух посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Детально про медикиню можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Цим же указом, також орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено журналіста Андрія Топчія, він був бойовим медиком стрілецького батальйону. Топчій загинув 20 квітня у районі Роботиного Запорізької області.

Посмертно орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено журналістку Аллу Пушкарчук. З початку повномасштабного вторгнення РФ дівчина вступила до лав ЗСУ та служила в мінометній батареї в 58-й ОМПБр. Вона загинула 25 квітня внаслідок обстрілу. Детально про Пушкарчук можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна повідомляло про загибель Дениса Зеленого. Він є автором найвідомішого фото Серебрянського лісу.

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