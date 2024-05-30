"Свобода - це найвища цінність". Парамедик Ірина Цибух написала посмертного листа

29 травня під час ротації на Харківщині загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух . За рік до своєї загибелі дівчина написала посмертного листа.

Посмертний лист Ірини Цибух

"Загинула моя люба сестра, подруга Чека, найкраща людина в цьому світі. Мене зараз наповнює пустота, але Іринці є що сказати, вона залишила посмертний лист", - написав Юрій Цибух.

Ірина написала листа 8 квітня 2023 року. Тоді вона з п'ятим екіпажем працювали для розвідки 80-ї бригади під пісню "Dream on". За її словами, "за цей рік випадало так багато можливостей загинути, що можна знайти хоча б одну, щоб написати посмертний лист".

Далі - повний текст листа Ірини Цибух:

"Привіт, прийміть мої співчуття, не люблю, коли ви сумуєте, але мине час і цей розпач розсіється, доведеться продовжувати жити життя.Тому не гайте час на страждання, живіть далі.

Зараз 19:19, субота 8 квітня 2023 рік, ми з п'ятим екіпажем працюємо для розвідки 80 бригади, на фоні грає "Dream on" від Aerosmith і вирішила, що за цей рік випадало так багато можливостей загинути, що можна знайти хоча б одну, щоб написати посмертний лист.

Сумно, що ми проживаємо настільки немічні, залежні від суспільного схвалення життя, що лише смерть дозволяє проживати абсолютну свободу. Однак біда у тому, що життя закінчилось, і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні й навіки мені все одно, що про мене, про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення лайки чи ні, нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла.

Текст написаний від руки Ірини Цибух (фото: instagram.com/yura_tsybukh)

Свобода - це найвища цінність. Усі, скоро 25 років, минали часто в комплексах і страхах. Але найчастіше цьому шуму не було місця перед моєю свободою. Найбільше, за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям, дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться.

Повномасштабна війна змусила перестати бути рабом страхів. Сьогодні, на жаль, не вдалося звільнитись повністю, але, сподіваюсь, у мене все вийде. Цей лист тому допомога.

Щоб мати свободу, треба мати ще інші цінності, треба розуміти себе, добре знати, хто ти для себе є, що таке особисте щастя і як тобі до нього дійти. Маючи відповідь на ці запитання, найважливіше залишається йти. Сьогодні тут, на Донеччині, я на шляху, тут є собою і роблю те, що хочу. Насправді більше нічого не має значення, тому цей лист додається так просто - у цей момент, як і у той коли це станеться, мені не шкода померти, бо нарешті живу те життя, яке б хотіла. Не лукавитиму, щоб відчувати цю неодмінну, істинну волю, доведеться пройти ще не один сеанс терапії, страхів і сліз.

Текст написаний від руки Ірини Цибух (фото: instagram.com/yura_tsybukh)

Сьогодні усе позаду, моє життя закінчилось і мені важливо було пройти його гідно: бути чесною, доброю, люблячою людиною. Сьогодні ми працюємо для героїв, і це гарна змога підтвердити свої цінності - бути дійсно тою людиною.

Дякую кожному, хто любив і підтримував мене. Не сумуйте за мною, життя дуже коротке, якщо воно продовжується після смерті, то побачимось.

Брате, не журись, ще на твої 17 перестала за тебе переживати. Сьогодні у тебе була перша екскурсія княжим Львовом, пишаюсь тобою. Ким би ти не вирішив бути сьогодні, довіряй собі, чуй себе, люби себе, живи собі своє щасливе життя. Якщо матиму можливість, підтримуватиму тебе з неба. Але це не має значення, поки я жива, ми любили одне одного, були чудовим братом і сестрою, це були гарні часи, хай ці спогади зігрівають тебе, мотивують, але в жодному випадку не засмучують.

Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим. Бо тільки сміливі мають щастя і краще ж вмерти біжучи, а ніж жити гниючи. Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими!

Цілую, ваша

08.04.23 Донеччина"

Текст написаний від руки Ірини Цибух (фото: instagram.com/yura_tsybukh)

Що відомо про Ірину Цибух

Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові. Закінчила Національний університет "Львівська політехніка".

У 2017 році приєдналась до команди "Суспільного", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.

У 2018 році Ірина стала фіналісткою конкурсу професійної журналістики "Честь Професії" у номінації "Найкращий репортаж".

У 2021 році разом із колегами стала переможницею цього конкурсу в категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа".

Ірина Цибух (фото: hospitallers.ukraine_paramedic)

Повномасштабне вторгнення РФ застало дівчину на сході України. 24 лютого мав відбутися захід за участі Ірини в Сіверськодонецьку. Замість цього Ірина повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій з 2014 року.

У складі батальйону Цибух забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

У листопаді 2023 року Ірина отримала відзнаку від президента України - орден "За заслуги" III ступеня. У березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".