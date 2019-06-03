Маленький ангел: юная украинка поразила судей и зрителей "Голос. Діти"

Во втором выпуске пятого сезона "Голоса країни. Діти" приняла участие маленькая украиночка - восьмилетняя Дарина Вицан, которая исполнила композицию "Квітка-душа" Нины Матвиенко.

Напомним, что в сезоне 2019 года трио звездных наставников представляют группа "Время и Стекло", Джамала и Дзидзьо.

Девочка рассказала, что мечтает стать очень известной певицей, как Нина Матвиенко, которую киевлянка Дарина считает своим кумиром.

"Я пришла на "Голос", чтобы показать, какие красивые украинские песни", - говорит девочка.

За кулисами Даринку поддерживала сама Нина Матвиенко.

Первым повернулся к Дарине Дзидзьо, которого она и выбрала своим звездным тренером. А на глазах у Джамалы были слезы, когда она увидела этого маленького ангела.

После выступления к Дарине на сцену вышла ее кумир, Нина Матвиенко, с которой девочка раньше не была знакома. Они спели песню "Квітка-душа" дуэтом.

"Голос країни. Діти" 2019 - выступление Дарины Вицан поразило судей (видео: YouTube/Голос страны)

Пользователи сети также поразились искренним выступлением маленького ангела из Киева. Они оставляют множество одобрительных комментариев.

Маленький ангелочек. Невозможно не улыбаться, слушая ее. Нина Матвиенко молодец, не забила девочку своим вокалом.

Такая солнечная, милая девочка, просто чудо. А голосок тонененький и искренний.

Удачи, девочка-сказка. Больше бы таких хороших деток.

Ангелочки Дзидзьо.

"Голос країни. Діти" 2019 - выступление Дарины Вицан поразило судей (скрин видео: YouTube/Голос страны)

Какое солнышко! А встреча с Ниной Матвиенко - такой трогательный момент!

Какое счастье, что такие светлые дети живут среди нас.

Все хорошо, малышка супер.

Нина Матвиенко просто мама украинских песен, и в исполнении ее песен не заплакать нельзя. Просто летаешь по небу Украины! А девочка супер!

Напомним, ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.

Также мы писали о том, что одну из маленьких участниц проекта "Голос. Діти" затравили в сети когда выяснили, что она приехала на конкурс из Москвы.

Ранее мы сообщали о том, как прошел первый выпуск пятого сезона проекта "Голос. Діти".