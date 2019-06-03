Маленький ангел: юная украинка поразила судей и зрителей "Голос. Діти"

"Голос країни. Діти" в каждом выпуске открывает новые дарования
Во втором выпуске пятого сезона "Голоса країни. Діти" приняла участие маленькая украиночка - восьмилетняя Дарина Вицан, которая исполнила композицию "Квітка-душа" Нины Матвиенко.
Напомним, что в сезоне 2019 года трио звездных наставников представляют группа "Время и Стекло", Джамала и Дзидзьо.
Девочка рассказала, что мечтает стать очень известной певицей, как Нина Матвиенко, которую киевлянка Дарина считает своим кумиром.
"Я пришла на "Голос", чтобы показать, какие красивые украинские песни", - говорит девочка.
За кулисами Даринку поддерживала сама Нина Матвиенко.
Первым повернулся к Дарине Дзидзьо, которого она и выбрала своим звездным тренером. А на глазах у Джамалы были слезы, когда она увидела этого маленького ангела.
После выступления к Дарине на сцену вышла ее кумир, Нина Матвиенко, с которой девочка раньше не была знакома. Они спели песню "Квітка-душа" дуэтом.
"Голос країни. Діти" 2019 - выступление Дарины Вицан поразило судей (видео: YouTube/Голос страны)
Пользователи сети также поразились искренним выступлением маленького ангела из Киева. Они оставляют множество одобрительных комментариев.
"Голос країни. Діти" 2019 - выступление Дарины Вицан поразило судей (скрин видео: YouTube/Голос страны)
Напомним, ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.
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