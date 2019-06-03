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Маленький ангел: юная украинка поразила судей и зрителей "Голос. Діти"


"Голос країни. Діти" в каждом выпуске открывает новые дарования

Во втором выпуске пятого сезона "Голоса країни. Діти" приняла участие маленькая украиночка - восьмилетняя Дарина Вицан, которая исполнила композицию "Квітка-душа" Нины Матвиенко.

Напомним, что в сезоне 2019 года трио звездных наставников представляют группа "Время и Стекло", Джамала и Дзидзьо.

Девочка рассказала, что мечтает стать очень известной певицей, как Нина Матвиенко, которую киевлянка Дарина считает своим кумиром.

"Я пришла на "Голос", чтобы показать, какие красивые украинские песни", - говорит девочка.

За кулисами Даринку поддерживала сама Нина Матвиенко.

Первым повернулся к Дарине Дзидзьо, которого она и выбрала своим звездным тренером. А на глазах у Джамалы были слезы, когда она увидела этого маленького ангела.

После выступления к Дарине на сцену вышла ее кумир, Нина Матвиенко, с которой девочка раньше не была знакома. Они спели песню "Квітка-душа" дуэтом.

"Голос країни. Діти" 2019 - выступление Дарины Вицан поразило судей (видео: YouTube/Голос страны)

Пользователи сети также поразились искренним выступлением маленького ангела из Киева. Они оставляют множество одобрительных комментариев.

  • Маленький ангелочек. Невозможно не улыбаться, слушая ее. Нина Матвиенко молодец, не забила девочку своим вокалом.
  • Такая солнечная, милая девочка, просто чудо. А голосок тонененький и искренний.
  • Удачи, девочка-сказка. Больше бы таких хороших деток.
  • Ангелочки Дзидзьо.

"Голос країни. Діти" 2019 - выступление Дарины Вицан поразило судей (скрин видео: YouTube/Голос страны)

  • Какое солнышко! А встреча с Ниной Матвиенко - такой трогательный момент!
  • Какое счастье, что такие светлые дети живут среди нас.
  • Все хорошо, малышка супер.
  • Нина Матвиенко просто мама украинских песен, и в исполнении ее песен не заплакать нельзя. Просто летаешь по небу Украины! А девочка супер!

Напомним, ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.

Также мы писали о том, что одну из маленьких участниц проекта "Голос. Діти" затравили в сети когда выяснили, что она приехала на конкурс из Москвы.

Ранее мы сообщали о том, как прошел первый выпуск пятого сезона проекта "Голос. Діти".

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