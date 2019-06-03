Маленький янгол: юна українка вразила суддів і глядачів "Голос. Діти"

"Голос. Діти" кожного випуску відкриває нові дарування
У другому випуску п'ятого сезону "Голос Діти" взяла участь маленька україночка - восьмирічна Дарина Віцан, яка виконала композицію "Квітка-душа" Ніни Матвієнко.
Нагадаємо, що в сезоні 2019 року тріо зіркових наставників представляють гурт "Время и Стекло", Джамала і Дзідзьо.
Дівчинка розповіла, що мріє стати дуже відомою співачкою, як Ніна Матвієнко, яку киянка Дарина вважає своїм кумиром.
"Я прийшла на "Голос", щоб показати, які гарні українські пісні", - каже дівчинка.
За кулісами Даринку підтримувала сама Ніна Матвієнко.
Першим до Дарини повернувся Дзідзьо, якого вона й обрала своїм зірковим тренером. А на очах у Джамали були сльози, коли вона побачила цього маленького янгола.
Після виступу до Дарини на сцену вийшла її кумир, Ніна Матвієнко, з якою дівчинка раніше не була знайома. Вони заспівали пісню "Квітка-душа" дуетом.
"Голос країни. Діти" 2019 - виступ Дарини Віцан вразив суддів (відео: YouTube/Голос країни)
Користувачі мережі також вразилися щирим виступом маленького янгола з Києва. Вони залишають безліч схвальних коментарів.
"Голос країни. Діти" 2019 - виступ Дарини Віцан вразив суддів (скрін відео: YouTube/Голос країни)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту. Його називають вірогідним переможцем пісенного конкурсу.
Також ми писали про те, що одну з маленьких учасниць проекту "Голос. Діти" зацькували в мережі, коли з'ясували, що вона приїхала на конкурс з Москви.
Раніше ми повідомляли про те, як пройшов перший випуск п'ятого сезону проекту "Голос. Діти".